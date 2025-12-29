El Papa León XIV alertó sobre el peligro que suponen los juegos de azar para muchas familias, durante una audiencia este lunes con los miembros de la Asociación Nacional de Municipios Italianos (ANCI).

Al inicio de su discurso impartido en el Palacio Apostólico del Vaticano este 29 de diciembre, el Santo Padre precisó que “la encarnación del Hijo de Dios nos hace encontrarnos con un niño, cuya mansa fragilidad choca con la prepotencia del rey Herodes”.

En este contexto, subrayó que “la matanza de los inocentes por él ordenada no significa sólo pérdida de futuro para la sociedad, sino que es manifestación de un poder deshumano, que no conoce la belleza del amor porque ignora la dignidad de la vida humana”.

Por el contrario, el Papa explicó que el nacimiento del Señor “revela el aspecto más auténtico de todo poder, que es ante todo responsabilidad y servicio” y señaló que toda autoridad debe “encarnar las virtudes de la humildad, de la honestidad y de la comunión”.

Así, el Pontífice aludió al compromiso público de la asociación italiana, recordándoles la importancia de la escucha “como dinámica social que activa estas virtudes”, en concreto “a las necesidades de las familias y de las personas, cuidando especialmente a los más frágiles, para el bien de todos”.

El Papa León XIV posó su mirada sobre algunas realidades a las que hay que prestar especial atención, como las dificultades de las familias y los jóvenes, así como la soledad de los ancianos y el “grito silencioso de los pobres”.

En este sentido, precisó que “nuestras ciudades no son lugares anónimos, sino rostros e historias que hay que custodiar como tesoros preciosos”.

También citó al Venerable Giorgio La Pira, conocido como “el alcalde santo” de Florencia, quien defendía que su deber fundamental era atender y aliviar a cualquiera que estuviera sufriendo. De este modo, el Papa indicó que “la cohesión social y la armonía cívica requieren en primer lugar la escucha de los más pequeños y de los pobres”.

A continuación, exhortó a los miembros de la Asociación Nacional de Municipios Italianos a “convertirse en maestros de dedicación al bien común, favoreciendo una alianza social para la esperanza”.

Tras lamentar que las ciudades experimentan formas de marginación, violencia y soledad “que piden ser afrontadas”, alertó en concreto sobre el juego del azar, “que arruina a muchas familias”. Citando al último informe de Cáritas Italiana, subrayó que este tipo de ludopatía es un “grave problema educativo, de salud mental y de confianza social”.

“No podemos olvidar tampoco otras formas de soledad de las que sufren muchas personas: trastornos psíquicos, depresiones, pobreza cultural y espiritual, abandono social. Son señales que indican cuánto se necesita esperanza. Para testimoniarla eficazmente, la política está llamada a tejer relaciones auténticamente humanas entre los ciudadanos promoviendo la paz social”, señaló el Pontífice.

También instó a que la actividad administrativa promueva “los talentos de las personas, dando espesor cultural y espiritual a las ciudades”.

Al término de su discurso, les pidió tener “el valor de ofrecer esperanza a la gente, proyectando juntos el mejor futuro para sus tierras, en la lógica de una promoción humana integral”.