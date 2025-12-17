Falta menos de un mes para sellar el Año Santo, inaugurado por el Papa Francisco el pasado 24 de diciembre. El Papa León XIV será el encargado de empujar el enorme portón de bronce de la Basílica de San Pedro del Vaticano que durante estos doce meses han atravesado cerca de 30 millones de peregrinos en busca de la indulgencia plenaria. Será el próximo 6 de enero.

La Puerta Santa volverá a abrirse en 2033, cuando la Iglesia celebrará el Año Santo Extraordinario de la Redención.

Puerta Santa de la Basílica de San Pedro. Crédito: Daniel Ibañez/ EWTN News

Hacemos aquí un repaso de los ritos de clausura de las Puertas Santas de las principales basílicas papales de Roma.

La primera Puerta Santa que será clausurada —y que permanecerá tapiada hasta el próximo Jubileo— es la de la Basílica de Santa María la Mayor. El rito tendrá lugar el 25 de diciembre, según informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede. La celebración, seguida de la Santa Misa, estará presidida a las 18:00 (hora local) por el Cardenal arcipreste de la basílica, Rolandas Makrickas.

Dos días después, el 27 de diciembre a las 11:00 (hora local), se celebrará el rito de clausura en la Catedral de San Juan de Letrán. La ceremonia y la Eucaristía estarán presididas por el Cardenal vicario de Roma, Baldo Reina, y contarán con la participación del coro diocesano, dirigido por Mons. Marco Frisina.

El 28 de diciembre, a las 10:00 (hora local), se cerrará la Puerta Santa de la Basílica de San Pablo Extramuros. La celebración solemne estará presidida por el Cardenal arcipreste James Michael Harvey.

El Cardenal James Harvey abre las Puertas Santas de la Basílica de San Pablo Extramuros el 13 de diciembre de 2015. Crédito: Daniel Ibaéz/ EWTN News

Finalmente, en la Solemnidad de la Epifanía, el Papa León XIV clausurará la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, antes de presidir la Misa que marcará el acto conclusivo del Jubileo de 2025. En esa ocasión, el Pontífice invitará a los peregrinos a reencontrarse de nuevo en Roma en 2033, con motivo del Año Santo Extraordinario de la Redención.

Las puertas santas, como es tradición, han sido únicamente las de las cuatro basílicas papales de Roma: San Pedro del Vaticano, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor y San Pablo Extramuros. Sin embargo, el 26 de diciembre, dos días después de inaugurar oficialmente el Año Santo, Francisco hizo una excepción: se trasladó hasta la cárcel romana de Rebibbia para repetir este gesto en otra puerta como símbolo de esperanza.

El Papa Francisco abrió el 26 de diciembre la segunda Puerta Santa del Jubileo de la Esperanza 2025 en la cárcel de Rebibbia. Crédito: captura de pantalla Vatican Media

El Papa argentino quiso extender a los presos este gesto de gracia con la apertura de la puerta de este centro penitenciario de la capital italiana.

De momento, no hay un anuncio oficial de la fecha en la que se producirá el rito de clausura de esta quinta Puerta Santa.