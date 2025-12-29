El Papa León XIV afirmó este lunes que para permitir la acción de Dios en la vida personal es necesario “vaciarse de sí mismo” y cultivar una profunda interioridad.

Así lo expresó al recibir en audiencia, en el Palacio Apostólico del Vaticano, a un grupo de peregrinos de la parroquia Santo Tomás de Villanueva, de Alcalá de Henares (España).

El encuentro tuvo lugar en el contexto del Año Jubilar, que el Pontífice definió como “un tiempo particularmente significativo para la Iglesia”. León XIV agradeció a los peregrinos su cercanía espiritual y el acompañamiento al Sucesor de Pedro “con sus oraciones y generosidad”, subrayando que se trata de “un gesto de comunión y cercanía”.

En su saludo, el Papa recordó la figura de Santo Tomás de Villanueva, obispo y religioso agustino español, patrono de la parroquia, destacando que fue un hombre “abierto a la acción de Dios en su vida”. “Esa disponibilidad lo llevó a hacer mucho bien”, aseguró.

El Pontífice invitó a los fieles a inspirarse en algunos rasgos distintivos del santo español, comenzando por su intensa vida espiritual.

“Debemos reconocer los talentos que hemos recibido y ponerlos al servicio de la comunidad"

“En su vida y en sus escritos, él nos revela una incesante búsqueda de la oración continua, es decir, de una santa inquietud por estar en la presencia de Dios a cada momento”, señaló. Esa actitud, añadió, “implica una profunda interioridad, conlleva vaciarse de sí mismo para escuchar y dejar obrar al Señor”.

León XIV también destacó su “sobriedad y sencillez”, así como “su trabajo abnegado”, sobre todo en el ámbito universitario, y su “celo apostólico”. El Papa resaltó que todas estas actitudes nos llevan a pensar que “debemos reconocer los talentos que hemos recibido y ponerlos al servicio de la comunidad, con esfuerzo y dedicación, para que se multipliquen en favor de todos”.

En un mundo que “parece ofrecernos todo de manera cada vez más rápida y fácil”, el Papa exhortó a reconocer los talentos recibidos y a ponerlos “al servicio de la comunidad, con esfuerzo y dedicación, para que se multipliquen en favor de todos”.

También puso en valor la sencillez de santo Tomás de Villanueva (1486–1555) reconocido históricamente como el "Arzobispo de los Pobres" o el "Limosnero de Dios" debido a su inmensa caridad. “Quisiera destacar su amor a los pobres”, señaló.

Al referirse a la vida parroquial de los peregrinos, León XIV agradeció la sensibilidad concreta hacia los más necesitados, recordando que “el pobre no es sólo alguien a quien se ayuda, sino la presencia sacramental del Señor”.