Más de 33,4 millones de peregrinos han llegado a Roma para participar en el Jubileo de la Esperanza, una cifra que ha superado las previsiones iniciales del Vaticano, según informó este lunes el pro-prefecto del Dicasterio para la Evangelización, Mons.Rino Fisichella.

La clausura solemne del Año Santo tendrá lugar mañana martes a las 9:30, cuando el Papa León XIV cierre la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, en una ceremonia en la que estará presente el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, junto a autoridades civiles y una nutrida participación de fieles.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Mons. Rino Fisichella revela que 33.475.369 peregrinos han participado en el Jubileo. Son casi dos millones más de los que había previsto el Vaticano. El Año Santo concluirá mañana martes cuando León XIV cerrará la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro. @aciprensa pic.twitter.com/cTLnVnFd5z — Victoria Cardiel (@VictoriaCardiel) January 5, 2026

La Puerta Santa volverá a abrirse dentro de 8 años en 2033, cuando se celebrará el Jubileo de la Redención.

El responsable vaticano reveló que esta tarde a las 17:30 (hora local) las últimas personas que atravesarán la Puerta Santa será el personal del Dicasterio para la Evangelización, junto con una representación de voluntarios, principales organizadores del Año Santo.

Al hacer balance del Jubileo, Mons. Fisichella lo calificó como un año “extraordinario en muchos aspectos”, destacando además su singular desarrollo histórico: “Iniciado con el Papa Francisco, el Jubileo se concluye con el Papa León XIV”, un hecho que, según dijo, deja entrever “la complejidad de la maquinaria organizativa” puesta en marcha.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Peregrinos procedentes de 185 países han participado en los actos del Jubileo

En este contexto, recordó que al calendario jubilar se sumaron acontecimientos de alcance mundial como el funeral del Papa Francisco el 26 de abril y la elección de su sucesor, León XIV el 8 de mayo. “Estos eventos se añadieron a toda la programación jubilar, mostrando al mundo entero la capacidad de actuar con determinación y seguridad en medio de una sucesión de acontecimientos excepcionales”, afirmó en una rueda de prensa en la sala de prensa del Vaticano este lunes.

Gráfico de países con mayor participación en el Jubileo. Crédito: captura de pantalla Vatican Media

Según los datos oficiales del Vaticano, peregrinos procedentes de 185 países han participado en los actos del Jubileo. En total, “han llegado a Roma 33.475.369 peregrinos, portando consigo las esperanzas y expectativas de cada uno”, precisó el obispo italiano. Esta cifra supera con creces las previsiones iniciales, que estimaban 31,7 millones de participantes.

Cómo se realizó el conteo

El responsable del Dicasterio para la Evangelización explicó que esas primeras estimaciones provenían de un estudio de la Facultad de Sociología de la Universidad Roma Tre. Las primeras cifras, detalló, “servían como guía inicial para la organización del evento”.

El conteo real se realizó principalmente en la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, donde una cámara registraba automáticamente a los peregrinos que cruzaban diariamente.

“Esto nos permitió saber con exactitud cuántos pasaban cada día”, añadió.

Para las otras tres basílicas papales (la Archibasílica de San Juan de Letrán (la catedral de Roma y la más antigua), la Basílica de Santa María la Mayor y la Basílica de San Pablo Extramuros), si bien no hay cámaras, se aplicaron porcentajes basados en el flujo registrado en San Pedro, complementado con los conteos realizados por voluntarios con contadores manuales.

Además, la participación en todos los grandes eventos y audiencias jubilares fueron registrados por el Vaticano que también pudo cotejar con los datos de las inscripciones realizadas en el sitio web oficial.

Al hacer balance del Año Santo, Mons. Fisichella lo calificó como “extraordinario en muchos aspectos” y subrayó su singular desarrollo histórico: “Iniciado con el Papa Francisco, el Jubileo se concluye con el Papa León XIV”, lo que —dijo— pone de relieve “la complejidad de la maquinaria organizativa”, especialmente al haberse sumado acontecimientos como el funeral de un pontífice y la elección de su sucesor.

“Estos eventos se añadieron a toda la programación jubilar, mostrando al mundo entero la capacidad de actuar con determinación y seguridad en medio de una sucesión de acontecimientos excepcionales”, añadió.

Europa concentró el 62,63 % de los participantes

Según los datos oficiales del Vaticano, peregrinos procedentes de 185 países han participado en los actos jubilares. Por áreas geográficas, Europa concentró el 62,63 % de los participantes, seguida de América del Norte (16,54 %), América del Sur (9,44 %) y Asia (7,69 %). El resto de los peregrinos procedieron de Oceanía (1,14 %), América Central y el Caribe (1,04 %), África (0,95 %) y Medio Oriente (0,46 %).

El desglose por países confirma el peso de Italia, que aportó el 36,34 % del total de peregrinos, seguida por Estados Unidos (12,57 %) y España (6,23 %). A continuación se situaron Brasil (4,67 %), Polonia (3,69 %), Alemania (3,16 %), Reino Unido (2,81 %), China (2,79 %), México (2,37 %) y Francia (2,31 %). También se registró una presencia significativa de peregrinos procedentes de Argentina, Canadá, Portugal, Colombia, Australia, Filipinas, Eslovaquia, Indonesia y Austria, entre otros países.

Tras la elección de León XIV, se registró “un crecimiento inesperado” de peregrinos

Mons. Fisichella destacó que, a partir del mes de mayo, coincidiendo con la elección de León XIV, se registró “un crecimiento inesperado, pero siempre gestionado con gran atención”, en una ciudad que “ha estado bajo los focos de la prensa internacional durante un año entero y ha sabido superar el desafío”.

Por su parte, el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, aseguró que el Jubileo de la Esperanza ha dejado una herencia duradera para la ciudad de Roma, tanto en forma de infraestructuras como en gobernanza institucional, al subrayar el alto grado de ejecución de las intervenciones previstas y el valor del llamado “método Jubileo”, basado en la cooperación constante entre administraciones.

Durante su intervención, Gualtieri explicó que el programa jubilar ha incluido un total de 332 intervenciones, de las cuales 204 ya están concluidas o parcialmente concluidas. “Las obras previstas en las calles de Roma, por ejemplo, están ejecutadas en un 90 %, y el 10 % restante se completará en 2026”, precisó.

1.725 millones de euros, presupuesto para las obras del Jubileo

El alcalde señaló los recursos asignados específicamente por el Gobierno para el Jubileo, que ascienden a 1.725 millones de euros. “Se han usado el 75 % de los recursos correspondientes a intervenciones concluidas o parcialmente concluidas, pero si miramos las intervenciones esenciales e inaplazables, el porcentaje asciende al 90 %”, afirmó.

El alcalde destacó también el avance del primer paquete de obras aprobado por decreto gubernamental. “De los 117 proyectos incluidos en el primer decreto, 110 están terminados o parcialmente terminados, lo que significa que el nivel de conclusión de este primer grupo es altísimo, casi del 100 %”, subrayó.

Finalmente, señaló que los proyectos que finalmente no pudieron realizarse fueron “muy pocos” y se debieron a problemas técnicos imprevisibles.



