Los cardenales de todo el mundo han sido convocados por el Papa León XIV al primer consistorio extraordinario de su pontificado, que se inició este miércoles 7 de enero y concluirá hoy por la tarde.

Los miembros del Colegio Cardenalicio han llegado a Roma a lo largo de esta semana para participar en esta significativa cita, cuyo objetivo principal es reforzar la comunión entre los purpurados y el Santo Padre.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

En un clima de escucha, oración y fraternidad, los cardenales tendrán la oportunidad de presentar a León XIV las necesidades particulares de sus Iglesias locales, con encuentros orientados a favorecer un discernimiento común y a ofrecer apoyo y consejo al Pontífice en el ejercicio de su responsabilidad al frente del gobierno de la Iglesia universal.

Se espera además que los purpurados brinden al Pontífice sus puntos de vista sobre varios temas concretos: el Sínodo y sinodalidad, la misión de la evangelización y el carácter misionero de la Iglesia, a la luz de la exhortación apostólica del Papa Francisco Evangelii gaudium.

De los 245 cardenales que conforman actualmente el Colegio Cardenalicio, 170 se encuentran estos días en Roma. En consecuencia, 75 no han participado en el consistorio por diversos motivos, principalmente relacionados con la edad o el estado de salud. Entre estas ausencias, destacan dos de especial relevancia.

Cardenal Brenes: “No he recibido una convocatoria”

Las más leídas 1 2 3 4 5

Es el caso del cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes, Arzobispo de Managua, quien durante una entrevista concedida a un medio local declaró que no participará en el consistorio debido a que no ha recibido una invitación oficial del Vaticano.

“No he recibido una convocatoria. He estado registrando el correo, registrando el WhatsApp, registrando las comunicaciones del Colegio Cardenalicio y tengo mis dudas, porque algunas veces se llama al consistorio pero para cosas internas, para cosas muy particulares de la Santa Sede y el Papa”, indicó el purpurado.

Consultado por ACI Prensa, el portavoz de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, no se pronunció sobre las declaraciones del purpurado. Posteriormente, durante la sesión informativa con los periodistas reunidos en Roma, se limitó a ofrecer las cifras de asistencia y afirmó: “Por lo que me consta, todos han sido invitados”.

El Cardenal Porras tiene prohibido salir de Venezuela

Entre ellos también se encuentra el cardenal venezolano Baltazar Porras, a quien la policía migratoria del país confiscó y anuló el pasaporte el pasado 10 de diciembre, cuando el purpurado se disponía a viajar a Bogotá desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, por lo que no ha podido trasladarse a Roma.

Desde Roma, el cardenal Arzobispo de Madrid, José Cobo Cano confirmó a ACI Prensa la ausencia del cardenal Baltazar Porras, cuyos documentos permanecen en manos de las autoridades del país, inmerso en un clima creciente de tensión e incertidumbre tras la reciente operación militar para capturar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en Caracas y trasladarlo a territorio estadounidense para ser juzgado.