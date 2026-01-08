El Papa llamó a los cardenales a vivir el consistorio extraordinario como un tiempo de discernimiento espiritual en unidad y advirtió contra la tentación de anteponer intereses particulares al bien común.

“No estamos aquí para promover ‘agendas’ —personales o grupales—, sino para confiar nuestros proyectos e inspiraciones al escrutinio de un discernimiento que nos supera ‘como el cielo se alza por encima de la tierra’ y que sólo puede venir del Señor”, afirmó en la homilía de la Misa que celebró esta mañana en la basílica de San Pedro junto a los cardenales presentes en Roma para esta importante cita eclesial de dos días convocada para que le ayuden a tomar decisiones sobre el futuro de la Iglesia Católica.

León XIV instó a los purpurados a vivir la Eucaristía como el lugar donde ese discernimiento se purifica y se transforma al pedirles que pusieran todos sus “deseos y pensamientos sobre el altar”.

Escuchar realmente la voz de Dios

“Solo así, de hecho, sabremos realmente escuchar su voz, acogiéndola en el don que somos los unos para los otros, que es el motivo por el cual nos hemos reunido”, aseveró.

El Papa vinculó esta visión con la espiritualidad de comunión, recordando que el amor cristiano es “trinitario” y “relacional”, y citó a San Juan Pablo II, quien la definió como “una mirada del corazón sobre todo hacia el misterio de la Trinidad que habita en nosotros”.

El Papa en la consagración. Crédito: Vatican Media

Este consistorio extraordinario -diferente a los ordinarios, más limitados y frecuentes- ha sido organizado, nada más acabar el Jubileo de la Esperanza para "ofrecer apoyo y consejo al Santo Padre en el ejercicio de su alta y ardua responsabilidad del gobierno de la iglesia", según un comunicado de la Santa Sede.

San Juan Pablo II convocó seis consistorios extraordinarios a lo largo de sus 26 años de pontificado, mientras que el papa Benedicto XVI optó por celebrar reuniones consultivas con los cardenales en vísperas de los consistorios ordinarios. En total, celebró tres reuniones de este tipo durante su pontificado.

En sus 12 años de pontificado, el Papa Francisco sólo celebró un consistorio extraordinario, el 20 de febrero de 2014, que se centró principalmente en la familia y el matrimonio, antes del Sínodo sobre la Familia celebrado ese mismo año.

El Papa celebró una Misa con los cardenales. Crédito: Vatican Media

A diferencia de su predecesor, que prefería asesorarse con un consejo reducido, León XIV convocó a todo el colegio cardenalicio para que le ayuden en el gobierno de la Iglesia universal.

La evangelización y la sinodalidad: temas que serán abordados

Se espera que los purpurados brinden al nuevo Pontífice sus puntos de vista sobre dos temas concretos: el Sínodo y sinodalidad y la misión de la evangelización y el carácter misionero de la Iglesia a la luz de la exhortación apostólica del Papa Francisco Evangelii gaudium. En un primer momento, las reuniones también incluían debates en torno a temas como la liturgia y la Constitución Apostólica Praedicate Evangelium, pero la falta de tiempo ha limitado los asuntos que serán abordados.

El Pontífice se detuvo en el significado mismo del consistorio, recordando que la palabra Consistorium en latín remite a la idea de “detenerse”. “En efecto, todos nosotros nos hemos ‘detenido’ para estar aquí; hemos suspendido durante un tiempo nuestras actividades y renunciado a compromisos incluso importantes, para reunirnos y discernir juntos lo que el Señor nos pide por el bien de su Pueblo”, subrayó.

No un grupo de expertos, sino una comunidad de fe

En la homilía, el Santo Padre recordó a los presentes que este encuentro no consiste en un "equipo de expertos" sino “una comunidad de fe, en la que los dones que cada uno aporta, ofrecidos al Señor y devueltos por Él, produzcan el máximo fruto, según su Providencia”.

Los cardenales llegan a la Basílica de San Pedro. Crédito: Vatican Media

El Pontífice evocó también las palabras de san León Magno para subrayar la dimensión comunitaria del servicio eclesial: “Entonces —decía— se alimenta a los hambrientos, se viste a los desnudos, se visita a los enfermos, y nadie busca sus propios intereses, sino los de los demás”.

Al referirse a los desafíos del mundo actual, marcado por profundas desigualdades y una extendida “hambre de bien y de paz”, el Papa reconoció el sentimiento de insuficiencia ante la misión, pero animó a afrontarla juntos, confiando en la Providencia.

“Siempre […] podremos ayudarnos mutuamente —y en particular ayudar al Papa— a encontrar los ‘cinco panes y los dos peces’ que la Providencia nunca hace faltar”, afirmó.

León XIV terminó su homilía agradeciendo "de todo corazón" a los cardenales por esta 'cumbre' y recordándoles que, aunque no siempre se consiga encontrar soluciones a los "problemas" que afrontan, sí que podrán contar con el papa para "ayudarse mutuamente".

"No siempre conseguiremos encontrar soluciones inmediatas a los problemas que debemos afrontar”

"No siempre conseguiremos encontrar soluciones inmediatas a los problemas que debemos afrontar. Sin embargo, siempre, en cualquier lugar y circunstancia, podremos ayudarnos mutuamente, y en particular ayudar al papa", adelantó, llamando a la colaboración.

Y acto seguido zanjó: "Queridos hermanos, lo que ustedes ofrecen a la Iglesia con su servicio, a todos los niveles, es algo grande y extremadamente personal y profundo, único para cada uno y valioso para todos".

El Cardenal Tucho saluda a otro cardenal en la Misa. Crédito: Vatican Media

Según informó este miércoles el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, de los 245 cardenales que integran actualmente el Colegio Cardenalicio, 170 se encuentran estos días en Roma participando en las reuniones a puerta cerrada que concluyen este jueves.