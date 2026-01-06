Arturo McFields, exembajador de Nicaragua ante la OEA, afirmó que, tras la captura de Nicolás Maduro, “soplan vientos de esperanza” para Venezuela, Nicaragua y Cuba.

“En este momento es imposible no compartir la alegría del pueblo venezolano, la esperanza de un nuevo día, aunque es complejo porque la democracia no es fácil, pero la esperanza ha resurgido un montón entre los venezolanos, los nicaragüenses y los cubanos, la esperanza de que ninguna dictadura es eterna, hoy es más viva que nunca”, dijo a ACI Prensa el exdiplomático exiliado, este 6 de enero.

“Estamos viendo ahorita en tiempo real cómo los grandes poderosos que se creían dioses o semidioses, hoy están de rodillas y vestidos de trajes de presos”, señaló McFields en relación a la comparecencia ayer de Maduro ante un tribunal federal de Nueva York, ante el que se declaró inocente.

Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

Tras señalar que lo más importante para un pueblo es su fe en Dios, el exembajador destacó que “todos estos dioses terrenales, estos baales, son transitorios y lo estamos viendo en tiempo real. Ese es un mensaje muy grande, muy grande para el pueblo de Nicaragua de esperanza también, porque sabemos que algún día veremos justicia, no solo la justicia divina, sino en cierta forma hasta una justicia terrenal”.

Las dictaduras no son eternas

“Un mensaje muy importante a considerar es que las dictaduras no son eternas: Tenemos la dictadura del bloque socialista, más de 70 años. Luego tenemos Siria, más de 50. Luego tenemos la dictadura de Evo Morales y el movimiento del socialismo, más de 20 años. Y todas y cada una de ellas fueron cayendo y ahora estamos viendo el colapso en Venezuela de más de 26 años de socialismo del siglo XXI, chavismo y madurismo”, continuó McFields.

Al final, concluyó, los grandes imperios como el romano “o las grandes dictaduras caen y algunas que son más complejas, como la dictadura socialista o como la dictadura de Siria o el mismo Imperio Romano que cayó. Entonces, si cayeron todos esos grandes regímenes, ¿cómo no va a caer un régimen más simple y menos sofisticado que el de Nicaragua?”.

El derecho internacional debe cambiar para afrontar a las “dictaduras criminales”

“Bajo el derecho internacional no es legal invadir un país, tampoco es legal lo que hacía Maduro”, indicó a ACI Prensa la investigadora nicaragüense Martha Patricia Molina, autora del informe “Nicaragua: Una Iglesia perseguida”, que en su última entrega dio cuenta de más de 16.500 procesiones prohibidas por la dictadura y casi mil ataques contra los católicos.

“El derecho interno de varios países ordena que cuando alguien necesita auxilio porque se encuentra en peligro inminente puedes entrar a una casa sin autorización para salvar a la persona que requiere ayuda. En el derecho internacional no es así”, continuó la autora, saliendo al paso de quienes critican la intervención militar de Estados Unidos el 3 de enero en la que se capturó a Maduro en Caracas.

“Considero que las leyes internacionales no están adecuadas a las dictaduras criminales de Venezuela, Cuba y Nicaragua, sino para países que respetan el Estado de Derecho. Las leyes actuales del derecho internacional deben de cambiar y adecuarse a la realidad para permitir este tipo de intervención ante criminales de lesa humanidad”, subrayó.

En su opinión, una intervención en Nicaragua, como la de Estados Unidos en Venezuela, no sucedería ya que “no somos un país de interés para la comunidad internacional”.

Los tiranos aparentan valentía, pero viven con miedo

“El que más miedo tiene es el más poderoso. Los tiranos aparentan valentía, y se presentan altaneros y agresivos, pero viven amenazados constantemente por el miedo y convierten a los demás, incluso a los de su propio círculo de confianza, en rivales o enemigos a eliminar. Y no dudan en hacerlo cuando ven amenazado su poder”, afirmó el domingo Mons. Silvio Báez, Obispo Auxiliar de Managua, en su homilía de la Misa por la Epifanía del Señor.



Hablando sobre la captura de Maduro, pero sin mencionarlo, el obispo resaltó que “este es el mundo de los poderosos y de los tiranos. [El rey] Herodes y su corte personifican el oscuro mundo del poder, que todo lo justifica y en donde todo se vale, cálculo, cinismo, mentira, crueldad, desprecio por la vida. Sin embargo, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, la historia antigua, pensemos en Herodes, y la historia reciente, pensemos en lo que ocurrió ayer, nos enseña que todos los tiranos pasan, todos, y acaban condenados por Dios y por la historia”.

Sobre los Reyes Magos que llegaron a adorar al Niño Jesús recién nacido, el prelado nicaragüense dijo que esta acción “nos transforma y nos da fuerza, porque solo a Dios se le adora, nos da fuerza para no arrodillarnos nunca, ni ser serviles de ningún ídolo o poder de este mundo”.