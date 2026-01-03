Estados Unidos lanzó la madrugada del sábado 3 de enero de 2026 un ataque contra Venezuela, en el que capturó a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.
Horas después, en una conferencia de prensa, el presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos se hará cargo de la administración de Venezuela "hasta que se pueda realizar la transición adecuada".
La "asociación de Venezuela con Estados Unidos", dijo, "hará que el pueblo de Venezuela sea rico, independiente y seguro".
"El dictador Maduro finalmente se ha ido de Venezuela. El pueblo es libre. Son libres de nuevo", afirmó Trump.
Sigue aquí lo último sobre la operación militar en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro y trasladarlo a Estados Unidos.
El presidente de Perú, José Jerí, aseguró hoy que “Venezuela inicia una nueva era en democracia y libertad”, al tiempo que expresó su deseo de “que pronto se recupere el orden interno con su legítimo presidente y quienes lucharon por este momento”.
“Nuestra región también tiene la posibilidad de recuperar su seguridad e iniciar una época de prosperidad”, dijo, destacando que “desde hoy muchas familias podrán reencontrase en su país, por eso daremos las facilidades para su regreso inmediato sin importar su condición migratoria”.
“De igual manera, reforzaremos aún más la presencia en nuestra frontera para garantizar la tranquilidad y el respeto a los procedimientos”.
De acuerdo a la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, liderada en conjunto por ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Perú es el segundo país en el mundo con más refugiados y migrantes venezolanos, sumando 1,7 millones.
Los líderes católicos del Congreso de Estados Unidos reaccionaron con división de opiniones a los ataques de las fuerzas militares estadounidenses en Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro.
El líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, Steve Scalise, republicano por Luisiana, describió al régimen de Maduro como "narcoterrorista".
"Han inundado nuestro país con drogas mortíferas, han matado a estadounidenses inocentes y destruido familias. Maduro, que es un dictador ilegítimo, y su esposa fueron debidamente acusados en los tribunales estadounidenses por sus atroces crímenes", dijo el republicano.
"Hoy, el presidente Trump ha seguido tomando medidas decididas para poner a Estados Unidos en primer lugar y proteger al pueblo estadounidense cumpliendo una orden de arresto contra Maduro y su esposa", afirmó.
Por su parte, el senador republicano por Idaho Jim Risch dijo que Maduro era "una grave amenaza para Estados Unidos".
"Facilitó el flujo de drogas hacia nuestro país, permitió que los adversarios de Estados Unidos se establecieran cerca de nuestras costas de forma alarmante y desestabilizó una región demasiado próxima a nuestro territorio", afirmó el senador en un comunicado, en el que describió los ataques como "una medida importante para proteger nuestra seguridad nacional y eliminar una grave amenaza para el pueblo estadounidense".
Por el contrario, el senador demócrata por Virginia Tim Kaine aseguró en un comunicado que la acción militar representaba "un retorno repugnante a los días en que Estados Unidos reivindicaba el derecho a dominar los asuntos políticos internos de todas las naciones del hemisferio occidental".
"¿A dónde nos llevará esto? ¿Desplegará el presidente nuestras tropas para proteger a los manifestantes iraníes? ¿Para hacer cumplir el frágil cese del fuego en Gaza? ¿Para combatir a los terroristas en Nigeria? ¿Para apoderarse de Groenlandia o del Canal de Panamá?", se preguntó Kaine, al tiempo que instó al Congreso a "reafirmar su papel constitucional fundamental en cuestiones de guerra, paz, diplomacia y comercio".
El representante Jim McGovern, demócrata por Massachusetts, dijo en un comunicado que, aunque Maduro es un "dictador brutal", es "posible odiar a Maduro y a la vez condenar enérgicamente la decisión de sacarlo del poder por la fuerza".
"El presidente Trump no pidió la autorización del Congreso para este uso de la fuerza, y el Congreso no la concedió. Según nuestra Constitución y la ley, eso hace que esta acción sea ilegal", afirmó McGovern.
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, exigió hoy “la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores”.
En un mensaje en video, acompañada de altos mandos militares, Rodríguez dijo que el “único presidente de Venezuela” es Maduro.
La vicepresidenta venezolana dijo que “tenemos el deber sagrado de resguardar” la independencia nacional y la soberanía, “que ha sido salvajemente atacado (sic) en la madrugada del día de hoy”.
“Frente a las vicisitudes, frente a los golpes de Estado, frente a los sabotajes petroleros, nosotros estamos listos para defender a Venezuela”, dijo la vicepresidenta del régimen de Maduro. “Nosotros estamos listos para defender nuestros recursos naturales que deben ser para el desarrollo nacional”.
Tras anunciar que queda activado el “Consejo de Defensa de la Nación”, Rodríguez dijo que “estamos dispuestos a relaciones de respeto, estamos dispuestos a relaciones en el marco de la legalidad internacional y de las leyes de la República Bolivariana de Venezuela”.
“Es lo único que aceptaremos para un tipo de relacionamiento luego de haber atentado y de haber agredido militarmente a nuestra amada nación y a la capital que vio nacer a nuestro Padre Libertador Simón Bolívar”, expresó.
La presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, indicó que ga “seguido los acontecimientos en Venezuela desde el principio”, y señaló que “Italia, junto con sus principales socios internacionales, nunca ha reconocido la autoproclamada victoria electoral de Maduro, condenando los actos de represión del régimen y siempre ha apoyado las aspiraciones del pueblo venezolano a una transición democrática”.
“En consonancia con la postura histórica de Italia, el Gobierno cree que la acción militar externa no es la vía para acabar con los regímenes totalitarios, pero al mismo tiempo considera legítima la intervención defensiva contra ataques híbridos a su seguridad, como los perpetrados por entidades estatales que alimentan y facilitan el narcotráfico”, dijo.
Emmanuel Macron, presidente de Francia, celebró que “el pueblo venezolano ahora está libre de la dictadura de Nicolás Maduro y sólo puede alegrarse”.
“Al tomar el poder y pisotear las libertades fundamentales, Nicolás Maduro ha atentado gravemente contra la dignidad de su propio pueblo”, escribió en X el mandatario francés.
Macron dijo luego que la transición en Venezuela “debe ser pacífica, democrática y respetuosa de la voluntad del pueblo venezolano. Esperamos que el presidente Edmundo González Urrutia, elegido en 2024, pueda garantizar esta transición lo antes posible”.
“Actualmente estoy en conversaciones con nuestros socios en la región”, dijo, resaltando que “Francia está plenamente movilizada y vigilante, especialmente para garantizar la seguridad de sus ciudadanos en estos tiempos de incertidumbre”.
“Es necesario, aunque difícil, mantener la serenidad, la paz y sobre todo el clima de oración”, es el llamado de Mons. Juan Carlos Bravo Salazar, Obispo de Petare (Venezuela), tras la operación militar estadounidense que llevó a la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro la madrugada del sábado 3 de enero.
En un discurso al país, el presidente Donald Trump anunció este sábado que Estados Unidos se hará cargo de la administración de Venezuela tras una operación militar que resultó en la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.
"Estamos allí ahora y vamos a quedarnos hasta que se pueda realizar la transición adecuada. Vamos a administrarlo hasta que pueda tener lugar una transición apropiada", afirmó el mandatario.
Un comunicado de Naciones Unidas alerta que su secretario general, António Guterres, “está profundamente alarmado por la reciente escalada en Venezuela, que culminó con la acción militar estadounidense de hoy en el país, la cual tiene posibles implicaciones preocupantes para la región”.
“Independientemente de la situación en Venezuela, estos acontecimientos constituyen un precedente peligroso”, subrayó Naciones Unidas, añadiendo que “el Secretario General insiste en la importancia del pleno respeto, por parte de todos, del derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas”.
A Guterres, indica, “le preocupa profundamente que no se hayan respetado las normas del derecho internacional”.
“El Secretario General insta a todos los actores en Venezuela a entablar un diálogo inclusivo, con pleno respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho”, concluye el mensaje de Naciones Unidas.
La Oficina del Presidente de Argentina, Javier Milei, “celebra la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro por parte del gobierno de los Estados Unidos de América”.
“El régimen socialista que encabezaba Nicolás Maduro es actualmente el mayor enemigo de la libertad en el continente, cumpliendo hasta hoy un rol similar al que tenía Cuba en los años setenta exportando el comunismo y el terrorismo a toda la región”, señala la oficina de Milei en un comunicado.
El presidente argentino señaló al régimen de Maduro de interferir en las elecciones “en Argentina, México, Colombia y Bolivia” y emplear “estrategias de infiltración en varios países del continente vía ataques de migración masiva”.
De acuerdo a Milei, la dictadura chavista, además de tener “vínculos con Irán y Hezbolá”, dio “apoyo logístico a Hamás y a la guerrilla en Colombia”.
“Todo esto lo ha financiado con ingresos del narcotráfico que derivan del Cartel de los Soles, organización que fue declarada como grupo terrorista por este Gobierno el pasado 26 de agosto”, dijo.
La oficina de Milei expresó su deseo de que tras “la caída de Maduro”, en Venezuela “las autoridades legitimamente electas por el pueblo venezolano en las elecciones celebradas en 2024, y en especial el Presidente electo Edmundo Gonzalez Urrutia, puedan finalmente ejercer su mandato constitucional”.
January 3, 2026
En una publicación en la red social Truth Social, compartida por la cuenta de X de la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos Donald Trump publicó la primera fotografía de Nicolás Maduro tras su captura en Venezuela.
La foto, describió Trump, muestra a Maduro a bordo del buque de la Armada estadounidense USS Iwo Jima.