Durante el ángelus de este domingo, el Papa León XIV expresó su profunda preocupación por la situación en Venezuela y reclamó que se respete plenamente la “soberanía” nacional del país, un día después del operativo estadounidense que terminó con la captura y arresto del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

“Con el corazón lleno de preocupación sigo la evolución de la situación en Venezuela”, afirmó el Pontífice, subrayando que “el bien del amado pueblo venezolano debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración”.

León XIV insistió en la necesidad de “superar la violencia” y llamó a “emprender caminos de justicia y de paz, garantizando la soberanía del país”.

El Santo Padre señaló a su vez la importancia de “asegurar el Estado de derecho inscrito en la Constitución” y de “respetar los derechos humanos y civiles de cada uno y de todos”.

También instó a trabajar de manera conjunta para “construir un futuro sereno de colaboración, de estabilidad y de concordia”.

El Pontífice enfatizó que este esfuerzo debe realizarse “con especial atención a los más pobres, que sufren a causa de la difícil situación económica”.

Finalmente, el Papa invitó a los católicos a unirse en oración por Venezuela, confiando esta intención “a la intercesión de la Virgen de Coromoto y de los santos José Gregorio Hernández y sor Carmen Rendiles”, canonizados el año pasado.

Las declaraciones del Papa se producen en un momento de máxima tensión política e internacional para Venezuela tras la captura del presidente Maduro y su esposa, y su inminente procesamiento en territorio estadounidense por cargos de narcotráfico.

Pocas horas antes, el presidente estadounidense, Donald Trump aseguró que estaba prevista una segunda oleada de ataques si el chavismo ofrecía resistencia. “Vamos a gobernar Venezuela hasta que haya una transición segura”, aseveró en rueda de prensa.

En tanto, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano ha ordenado que la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asuma la presidencia ante la “ausencia forzosa” de Maduro.



