En una conferencia de prensa, el presidente Donald Trump anunció este sábado que Estados Unidos se hará cargo de la administración de Venezuela tras una operación militar que resultó en la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

"Estamos allí ahora y vamos a quedarnos hasta que se pueda realizar la transición adecuada. Vamos a administrarlo hasta que pueda tener lugar una transición apropiada", afirmó el mandatario.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

"Vamos a dirigir el país hasta que podamos hacer una transición segura, apropiada y juiciosa... No podemos arriesgarnos a que otra persona tome el control de Venezuela que no tenga en cuenta el bien del pueblo venezolano. Hemos tenido décadas de eso. No vamos a permitir que eso suceda", sostuvo.

Trump también ofreció detalles de la operación militar, que describió como "una de las manifestaciones más impresionantes, efectivas y poderosas del poderío y la competencia militar estadounidense en la historia de Estados Unidos".

El mandatario enfatizó la precisión de la operación: "Estos guerreros altamente entrenados, operando en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses, los capturaron. Estaban esperándonos, sabían que teníamos muchos barcos en el mar, pero fueron completamente abrumados y rápidamente incapacitados".

Trump añadió que no hubo ninguna baja entre las fuerzas estadounidenses y que "no se perdió ni un solo equipo militar".

Las más leídas 1 2 3 4 5

El presidente de EE.UU. también dijo que las fuerzas estadounidenses están preparadas para una segunda oleada de ataques: "Estábamos listos para lanzar un segundo ataque mucho mayor si necesitábamos hacerlo. De hecho, asumimos que sería necesaria una segunda ola, pero ahora probablemente no. La primera ola fue tan exitosa que probablemente no tengamos que hacer una segunda".

Respecto a Maduro y su esposa, Trump confirmó que "ahora enfrentan la justicia estadounidense" y están "en un barco rumbo a Nueva York" donde serán juzgados por su "campaña de narcoterrorismo mortal contra Estados Unidos y Trump también detalló sus planes para la industria petrolera venezolana, señalando que "el negocio del petróleo en Venezuela ha sido un fracaso, un fracaso total durante mucho tiempo. Estaban bombeando casi nada en comparación con lo que podrían haber estado bombeando".

"Vamos a hacer que nuestras grandes compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, entren, gasten miles de millones de dólares, arreglen la infraestructura gravemente dañada, la infraestructura petrolera, y comiencen a generar dinero para el país", agregó.

Trump enfatizó que "esta asociación de Venezuela con Estados Unidos, un país con el que todos quieren estar involucrados debido a lo que somos capaces de hacer y lograr, hará que el pueblo de Venezuela sea rico, independiente y seguro”.

Trump terminó su discurso proclamando la libertad del pueblo venezolano. "El dictador Maduro finalmente se ha ido de Venezuela. La gente es libre. Son libres de nuevo".

Nota del editor: Este artículo fue editado para corregir que la conferencia de prensa de Donald Trump tuvo lugar en Palm Beach, Florida, y no en la Casa Blanca como se publicó inicialmente.