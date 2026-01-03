El diario del Vaticano, L’Osservatore Romano, abrió su edición de este sábado con los ataques aéreos de Estados Unidos contra Venezuela, en la capital, Caracas, y en varias bases militares del país.

La imagen principal de la portada muestra una densa columna de humo elevándose sobre una zona urbana, reflejo del impacto de la ofensiva militar y del brusco agravamiento de la crisis regional.

#PrimaPagina

Gli #Usa attaccano il #Venezuela

Raid aerei hanno colpito nella notte la capitale

e diverse basi militari. L’annuncio di Trump: Maduro catturato e portato fuori dal Paese.

Il governo di Caracas: «Gravissima aggressione»https://t.co/a337IfS2ps pic.twitter.com/PvSwzyWM0S — L'Osservatore Romano (@oss_romano) January 3, 2026

L’Osservatore Romano subraya que la situación permanece “altamente volátil”, con una creciente incertidumbre sobre las consecuencias políticas, sociales y humanitarias del ataque.

Fundado el 1 de julio de 1861, el rotativo—definido en su cabecera como “diario político-religioso”— cumple el rol de informar y reflejar la vida de la Iglesia y actúa como medio para la difusión de la voz del Papa, más que funcionar como un portavoz directo del Vaticano.

En todo caso, esta portada ofrece una clave de lectura sobre la interpretación que hace el Vaticano de la operación militar en Venezuela a través del titular: “Estados Unidos ataca a Venezuela”.

El periódico vaticano —que no tiene corresponsales en Venezuela— se basa en otras informaciones periodísticas para describir los bombardeos en el país que se produjeron tras una operación ordenada por el gobierno de Estados Unidos.

De acuerdo con el anuncio realizado por el presidente Donald Trump en su cuenta de la red social Truth Social, la operación militar incluyó la captura del presidente Nicolás Maduro.

Anuncio de Donald Trump en su cuenta de Truth Social. Crédito: Truth Social

El artículo del L’Osservatore Romano - escrito en italiano- informó también de la reacción del Gobierno de Caracas que calificó los hechos como una “gravísima agresión” y denunció una violación directa de la soberanía nacional.

De momento, no ha habido ningún comentario oficial por parte del Vaticano o de León XIV que es posible que haga referencia a la situación en Venezuela tras rezar el Ángelus este domingo.

El pasado 2 de diciembre, a su regreso de su primer viaje internacional a Turquía y Líbano, el Papa manifestó su preocupación ante el riesgo de que Trump invadiera Venezuela.

El Pontífice aseguró entonces que seguía de cerca la situación, tanto a través de los obispos venezolanos como del nuncio apostólico en el país, Mons. Alberto Ortega Martín.

“Es mejor buscar maneras de diálogo incluso presión, presión económica"

“Sobre Venezuela, a nivel de la conferencia episcopal, con el Nuncio, estamos buscando maneras para calmar la situación, buscar sobre todo el bien del pueblo, porque tantas veces quien sufre en esas situaciones es el pueblo, no son las autoridades”, dijo el Papa ante los periodistas en el vuelo de regreso.

Agregó que “es mejor buscar maneras de diálogo incluso presión, presión económica, pero buscando otra manera para cambiar si es lo que decidan hacer en Estados Unidos”.

“Prisiones injustas” y “oprimidos” en Venezuela

El Secretario de Estado del Vaticano, el Cardenal Pietro Parolin, quien fue nuncio apostólico en Venezuela entre 2009 y 2013 y conoce bien la situación del país, denunció la existencia de “prisiones injustas” y “oprimidos” en el país el pasado 21 de octubre.

En la homilía que pronunció durante la Misa de acción de gracias por la canonización de los dos primeros santos venezolanos, San José Gregorio Hernández y Santa Carmen Rendiles, a los que pidió imitar, aseguró: “¡Sólo así, querida Venezuela, pasará de la muerte a la vida! Sólo así, querida Venezuela, tu luz brillará en las tinieblas, tu oscuridad se volverá mediodía, si escucharas la Palabra del Señor que te llama a abrir las prisiones injustas, hacer saltar los cerrojos de los cepos, dejar libres a los oprimidos, romper todos los cepos”.



