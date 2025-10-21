El Secretario de Estado del Vaticano, el Cardenal Pietro Parolin, presidió una Misa de acción de gracias por la canonización de los dos primeros santos venezolanos en la que denunció la existencia de “prisiones injustas” y “oprimidos” en el país.

En su homilía, el purpurado llamó a seguir el ejemplo de San José Gregorio Hernández y Santa Carmen Rendiles, canonizados en la plaza de San Pedro el domingo por el Papa León XIV, para que Venezuela pueda pasar “de la muerte a la vida” mediante el amor a los hermanos, basado en la primera Carta de San Juan.

“El que no ama permanece en la muerte”, indicó el purpurado según informó Vatican News.

En los santos venezolanos, añadió, “este mensaje antiguo se ha actualizado de modo heroico”. “Ellos nos llaman a vivir este mensaje como propio, siguiendo el ejemplo del Maestro y el ejemplo que ellos nos ofrecieron”, indicó durante la Eucaristía celebrada este lunes 20 de octubre en el Altar de la Cátedra de la Basílica de San Pedro del Vaticano.

A continuación, en un llamado directo al país, el Cardenal Parolin exclamó: “¡Sólo así, querida Venezuela, pasará de la muerte a la vida! Sólo así, querida Venezuela, tu luz brillará en las tinieblas, tu oscuridad se volverá mediodía, si escucharas la Palabra del Señor que te llama a abrir las prisiones injustas, hacer saltar los cerrojos de los cepos, dejar libres a los oprimidos, romper todos los cepos”.

Al comienzo de su homilía, el Secretario de Estado del Vaticano compartió la emoción de tener a dos nuevos venezolanos en el libro de los Santos con los numerosos peregrinos, obispos y sacerdotes que llegaron a Roma desde el país latinoamericano para la canonización.

Santos “para todos”

“Nuestros corazones están llenos del mismo gozo que hemos probado ayer en la plaza de San Pedro, porque Venezuela tiene sus primeros santos. No uno, sino dos: santos para todos”, expresó el Cardenal Parolin.

Inspirándose en la primera lectura, extraída del libro del profeta Isaías (58, 6-11), el purpurado recordó que los nuevos santos venezolanos encarnaron la llamada a la misericordia y al servicio: “Como una sola voz, san José Gregorio y la Madre Carmen responden a la invitación del texto bíblico: partir el pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir al que ves desnudo y no cerrarte a tu propia carne”.

Sobre el conocido como el “médico de los pobres”, que atendía gratis a los enfermos e incluso pagaba él mismo los medicamentos, la autoridad vaticana explicó cómo “lo vemos solícito recorriendo a pie las calles de la ciudad, llevando la pericia médica, pero también el bálsamo del consuelo”. “Muchos decían que solamente su presencia era sanadora”, explicó.

En cuanto a Santa Carmen Rendiles, que también es muy querida en Venezuela, el Cardenal Parolin destacó que la Iglesia “quiere rendir homenaje a la mujer fuerte, que trabaja y construye y que es garante de la transmisión de la fe a las generaciones que se le han confiado”. “En ella la Iglesia celebra la fuerza del genio femenino venezolano”, aseguró.

“Construyan sobre los cimientos de la justicia”

El purpurado también hizo un firme llamamiento a la reconciliación nacional y a la reconstrucción del tejido social del país, subrayando que la verdadera paz sólo puede alcanzarse “sobre los cimientos de la justicia, de la verdad, de la libertad y del amor”.

“Solo así, querida Venezuela, podrás responder a tu vocación de paz —afirmó el purpurado—, si la construyes sobre los cimientos de la justicia, de la verdad, de la libertad y del amor; respetando los derechos humanos, generando espacios de encuentro y de convivencia democrática, haciendo prevalecer lo que une y no lo que divide, buscando los medios y las instancias para encontrar soluciones comunes a los grandes problemas que te afectan, poniendo el bien común como objetivo de toda actividad pública.”

“Un kairos para Venezuela”

El Secretario de Estado definió la canonización de los dos santos como un momento providencial para el país: “La canonización de José Gregorio Hernández y de la Madre Carmen es un kairos, un momento oportuno para emprender este camino. ¡No lo dejen pasar inútilmente!”.

La ceremonia estuvo acompañada por el Coro Simón Bolívar del Sistema de Orquestas de Venezuela, que interpretó cantos tradicionales y litúrgicos.