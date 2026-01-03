El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en la madrugada de este sábado que fuerzas especiales del ejército norteamericano “capturaron” al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, sacándolos del país tras un “ataque a gran escala” en territorio de la nación sudamericana.

“Los Estados Unidos de América han llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien ha sido capturado junto con su esposa y trasladado fuera del país”, escribió Trump en una publicación compartida por el secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth.

Trump dijo que la operación se llevó a cabo “en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses” y anunció una rueda de prensa para este mismo sábado, a las 11:00 a.m. (hora del este) en Mar-a-Lago, Florida.

Explosiones y caos

El anuncio del presidente Trump se produjo tras las noticias de múltiples explosiones que sacudieron Caracas y otras ciudades venezolanas, alrededor de las 2:00 a.m. (hora local), acompañadas de sobrevuelos de aviones militares.

“Las explosiones fueron tan fuertes que hicieron temblar las ventanas de mi casa. Cuando vimos afuera se levantaban numerosas bolas de humo sobre Caracas. Fueron muchas, incontables. Luego empezaron a llegar videos y reportes de muchísimas explosiones en otras ciudades del país”, comentó Andrés Henríquez, corresponsal de ACI Prensa en Caracas.

En medio del caos y antes de que se informara de la captura de Maduro, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil Pinto, anunció que el régimen había declarado el “estado de conmoción externa”, una medida de emergencia constitucional que otorga amplios poderes en tiempo de guerra.

Citando el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, Gil denunció la “agresión militar extremadamente grave” y llamó a los ciudadanos a movilizarse contra un “ataque imperialista”. Aún no está claro quién está al mando de las fuerzas del régimen en estos momentos.

La autopista Francisco Fajardo se ve casi vacía en Caracas el 3 de enero de 2026, después de que las fuerzas estadounidenses capturaran al líder venezolano Nicolás Maduro tras lanzar un "ataque a gran escala" contra el país sudamericano. Crédito: Juan BARRETO/AFP/Getty Images.

La situación se desarrolla en medio del despliegue militar de los Estados Unidos en el Mar Caribe para combatir el narcotráfico. El gobierno norteamericano ha designado a Nicolás Maduro y su círculo cercano como líderes de un cartel internacional de narcotráfico y terrorismo, conocido como Cartel de los Soles.

Contexto eclesial

En su mensaje de Navidad, los obispos de Venezuela lamentaron la complicada realidad del país, que no hace sino traer dificultades y obstáculos a la población, especialmente a los más vulnerables. Expresaron también que la “gozosa experiencia” del nacimiento de Jesús se ve “ensombrecida” por la agitada realidad nacional.

Las tensiones entre la Iglesia y el régimen se han intensificado desde las controvertidas elecciones de julio de 2024. El episcopado ha exigido en repetidas ocasiones la liberación de los presos políticos, incluidos cientos de menores de edad, mientras que Maduro acusó recientemente al Cardenal Baltazar Porras de conspiración durante la canonización de los primeros santos de Venezuela en octubre de 2025.

Analistas dijeron recientemente a ACI Prensa que la Iglesia probablemente enfrentaría “más persecución” en 2026, a medida que el régimen se vuelve cada vez más aislado.





Esta es una noticia en desarrollo. Actualizada el 3 de enero a las 8:10 a. m. (hora del este).