Según el gobierno de Nicolás Maduro, este 25 de diciembre fueron liberadas al menos 99 personas que estaban detenidas en Venezuela por motivos políticos e ideológicos.

El régimen chavista señaló, en un comunicado este jueves, que los ciudadanos excarcelados habían sido detenidos en el contexto de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, debido a su participación “en hechos de violencia e incitación al odio”.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Entre los liberados se encuentra Marggie Orozco, una médico de 65 años, quien había sido sentenciada a 30 años de prisión, la máxima pena contemplada en la legislación venezolana, por haber enviado mensajes en un grupo de WhatsApp criticando al gobierno de Maduro, en medio de la convulsa situación desatada luego de las elecciones presidenciales, que fueron catalogadas por diversos analistas —dentro y fuera del país— como fraudulentas.

Estas medidas cautelares, continúa el comunicado, forman parte de las gestiones de Nicolás Maduro dirigidas a “garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos” de todos los venezolanos. Sin embargo, organizaciones como Foro Penal reportan más de 900 presos políticos aún encarcelados.

El 17 de diciembre, organizaciones de derechos humanos denunciaron el primer caso de un adolescente sentenciado por terrorismo tras su detención en el contexto postelectoral de 2024.

La Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes (REDHNNA) aseguró que “este caso representa un punto de inflexión extremadamente grave en el uso del sistema penal venezolano contra adolescentes, al consolidar la aplicación de uno de los tipos penales más severos del ordenamiento jurídico”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

En el último año, los obispos de Venezuela se han pronunciado en reiteradas ocasiones en contra de la persecución política y el deterioro de las libertades y de la calidad de vida en el país. Esto les ha valido ser víctimas de injurias y ataques por parte de funcionarios del Estado y organismos de seguridad.

Sin paz ni tranquilidad en Navidad

La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), en un mensaje de Navidad difundido el 23 de diciembre, aseguró que la “gozosa experiencia” del nacimiento de Jesús se ve “ensombrecida” por la agitada realidad nacional.

Refiriéndose por primera vez al despliegue militar que Estados Unidos sostiene desde agosto en el Mar Caribe cercano a Venezuela, los obispos lamentan las “reiteradas y, en ocasiones, contradictorias noticias de acciones bélicas cercanas a nuestras costas con lamentables pérdidas de vidas”.

También, sobre la posibilidad de que escale el conflicto entre los gobiernos del presidente estadounidense Donald Trump y Maduro, el episcopado deplora “el predominio de una narrativa especulativa donde la opinión se anticipa a la realidad ocupando el espacio público con debates sobre hechos no consumados”.

Además, denuncian la violencia de la dinámica política venezolana, las encarcelaciones de ciudadanos nacionales y extranjeros y el “empobrecimiento generalizado de la población, que sufre una galopante inflación y una economía desestructurada”.

La CEV también se refirió a la confiscación de los recursos naturales del país, materializada en la captura por parte de la Armada de Estados Unidos de varios buques que transportaban petróleo venezolano en las últimas semanas; en la “imposición de nuevas sanciones económicas” y en la “discriminación y criminalización de los migrantes”.

“Todas estas realidades generan inquietud y angustia en la mayoría de la población que ve tronchada su tranquilidad y paz en un tiempo tan especial como el decembrino”, dice el comunicado de los obispos.

“En la actualidad se habla mucho de paz, pero se práctica poco o se tergiversa su significado. Algunos piensan que es imposible lograrla y postulan otras vías, con los riesgos de generar violencia e injusticias que hacen sufrir al pueblo”, añaden.

Por ello, el episcopado pide que la Navidad sea ocasión de reafirmar “el valor de la paz”, que solo podrá construirse “si las instituciones llamadas a servir al pueblo, principalmente el Estado, cumplen verdaderamente con su misión. Es necesario abandonar las soluciones poco realistas y los enfoques que no toman en cuenta a todos”.