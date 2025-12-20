En su mensaje de Navidad, los obispos de Venezuela destacaron que el pesebre “debe ser la brújula que guíe a todos los venezolanos a la caridad activa y a la construcción de un futuro donde prevalezca la justicia y la dignidad humana”.

El mensaje fue difundido el 15 de diciembre. Mons. Jesús González de Zárate, Arzobispo de Valencia y presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), elevó —en nombre de todos los obispos— su oración “por cada hogar de nuestro país”.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

“La Navidad nos recuerda que Cristo se hace pequeño, que nace entre nosotros y nos da su amor. Él está en medio de nuestras vidas, de nuestras alegrías y nuestras dificultades. Aún en medio de las incertidumbres y los desafíos que hoy debemos vivir. No perdamos que Jesucristo es nuestra paz”, dijo Mons. González.

“Abramos nuestro corazón al amor, al perdón, a la reconciliación y a la reconstrucción de lazos fraternos. Que el Niño Jesús, Príncipe de la Paz, bendiga a nuestra tierra venezolana y nos de la fuerza para seguir construyendo la Venezuela que todos queremos. ¡Feliz Navidad y un año nuevo lleno de bendiciones para todos ustedes!”, agregó.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Por su parte, el P. Antonio Arocha, subsecretario de la CEV, recordó que todos los venezolanos son testigos “del compromiso de nuestros obispos con la realidad del país”.

“En esta Navidad, nuestro trabajo es asegurar que el mensaje de la Conferencia llegue a cada diócesis, a cada parroquia. La logística, la coordinación y el servicio se visten de esperanza para seguir acompañando a Venezuela”, dijo.

“No nos quedemos a merced de la desesperanza”, dice el Cardenal Porras

En su mensaje navideño, en el que se lo ve preparando hallacas —comida típica tradicional en Venezuela— el Cardenal Baltazar Porras, Arzobispo Emérito de Caracas pidió a los venezolanos que “no nos quedemos a merced de la desesperanza” sino que “tengamos el coraje de anclarnos en la fe”.

“Con este mensaje de Navidad, queremos recordarles que el Niño Jesús es nuestra esperanza firme en tiempos de incertidumbre”, señaló.

Haciendo un paralelismo entre las hallacas, su laboriosa preparación y la vida cristiana, el Cardenal Porras recordó las palabras de Santa Teresa de Jesús, quien decía que “en las ollas se encuentra Dios”.

“Las tradiciones navideñas que tenemos en nuestra patria hace unir a las familias”, aseguró. En la tradición de hacer las hallacas, en familia y en fraternidad, “hay una lectura cristiana que nos tiene que ayudar” a enfrentar el futuro en Venezuela.

“Que la Navidad nos lleve a ser útiles y a ser generosos con quienes están a nuestro alrededor”, dijo.