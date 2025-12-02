El Papa regresó este martes de su primer viaje internacional a Turquía y Líbano y, como han hecho sus predecesores —durante el vuelo de regreso a Roma— respondió a las preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en el avión.

En sus intervenciones reveló que le gustaría que su próximo viaje fuera a Argelia y manifestó su preocupación ante el riesgo de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invada Venezuela.

Preguntado por el destino de su próximo viaje apostólico, León XIV dejó claro que todavía “no hay nada seguro”, pero precisó que le gustaría “poder realizar un viaje a África”.

“Posiblemente el siguiente viaje” todavía por confirmar “será a África”, expresó.

“¿Dónde?”, preguntó la corresponsal de La Nación en el Vaticano, Elisabetta Piqué. “En África”, contestó el Papa, que se mostró en un primer momento discreto. Sin embargo, ante la insistencia de la periodista, reveló: “Personalmente, espero ir a Argelia para visitar los lugares donde vivió San Agustín, pero también para continuar el diálogo y tender puentes entre el mundo cristiano y el mundo musulmán, por así decirlo”.

Rueda de prensa en el avión. Crédito: Vatican Media

La Diócesis de Constantina-Hipona, ubicada en Argelia y sufragánea de la Arquidiócesis de Argel, tuvo como obispo en el año 395 a San Agustín de Hipona, a quien le debemos la espiritualidad que dio origen a la orden religiosa agustina, a la que pertenece el Santo Padre.

El Papa aseguró que “en el pasado” tuvo la oportunidad de hablar “sobre este interesante tema”. “La figura de San Agustín ayuda mucho a tender puentes, porque en Argelia es muy respetado como hijo de la patria”, consideró.

“En Perú, creo que me recibirán también”

El Papa —que respondió esta primera parte de la entrevista en italiano— también señaló que se están considerando otros destinos en América Latina: “Evidentemente, me encantaría visitar Latinoamérica: Argentina y Uruguay, que están esperando la visita del Papa”, afirmó.

“En Perú, creo que me recibirán también”, reveló con una sonrisa. Antes de ser convocado por el Papa Francisco para ser prefecto del Dicasterio para los Obispos en enero del 2023, Mons. Robert Prevost fue administrador apostólico y obispo de Chiclayo desde 2014 hasta que fue llamado al Vaticano.

“Si voy a Perú, (hay) muchos países vecinos, pero aún así el proyecto, el proyecto no se ha definido”, señaló. En todo caso, dijo que estos viajes se darían entre 2026 y 2027.

Preocupación por Venezuela

El Papa también fue consultado sobre la situación en Venezuela y la posibilidad de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordene atacar objetivos dentro del país sudamericano.

Este lunes, Trump se reunió con su equipo de seguridad nacional para tratar los próximos pasos en relación con Venezuela, según confirmó la Casa Blanca, sin ofrecer más detalles.

La reunión se habría producido después de que Trump informara haber mantenido una conversación telefónica con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado 21 de noviembre, según informó la agencia Reuters. De acuerdo con esas informaciones, el mandatario estadounidense exigió al líder chavista que dejara el poder antes del viernes 28 de noviembre, a cambio de garantizarle su seguridad durante su traslado a un tercer país.

El Pontífice aseguró que sigue de cerca la situación, tanto a través de los obispos venezolanos como del nuncio apostólico en el país, Mons. Alberto Ortega Martín.

“Sobre Venezuela, a nivel de la conferencia episcopal, con el Nuncio, estamos buscando maneras para calmar la situación, buscar sobre todo de bien del pueblo, porque tantas veces quien sufre en esas situaciones es el pueblo, no son las autoridades”, explicó.

En cualquier caso, constató que “las voces que vienen de Estados Unidos cambian con cierta frecuencia, a veces”. “Por lo que hay que ver”, resumió.

“Por un lado, parece que ha habido una conversación por teléfono de los dos presidentes. Al otro lado, hay ese peligro, esa posibilidad de que haya alguna operación, alguna actividad incluso invadiendo territorio de Venezuela yo no sé más”, explicó.

En todo caso, aseguró que “es mejor buscar maneras de diálogo incluso presión, presión económica, pero buscando otra manera para cambiar si es lo que decidan hacer en Estados Unidos”.

El Papa responde a las preguntas de los periodistas en el avión. Crédito: Vatican Media

Otros temas abordados

León XIV también abordó otros temas como la necesidad de atajar la violencia y buscar soluciones en Oriente Medio, de lo que, según aseguró, habló en conversaciones telefónicas con el presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

La amplia rueda de prensa también abordó otros temas, como Ucrania, la Iglesia católica en Alemania y su elección como Pontífice.

“Nuestro trabajo no es algo que anunciemos públicamente”

En respuesta a una pregunta sobre Hezbolá, una milicia proiraní que tiene una influencia significativa en el Líbano, el Papa reveló que mantuvo reuniones personales con representantes de grupos políticos no identificados, involucrados en conflictos regionales. “Nuestro trabajo no es algo que anunciemos públicamente”, dijo. “Intentamos convencer a las partes de que depongan las armas y la violencia y se sienten a la mesa del diálogo”, aseveró.

Durante el vuelo a Roma, el Pontífice también habló de las preocupaciones que a veces genera el islam en Europa, diciendo que ese miedo a menudo es “generado por personas que están en contra de la inmigración”.

En este sentido, aseguró que Oriente Medio ofrece un modelo alternativo. “Una de las grandes lecciones que el Líbano puede enseñar al mundo”, dijo, “es mostrar una tierra donde el islam y el cristianismo están presentes y son respetados, y donde existe la posibilidad de convivir”.

Sobre Ucrania, León XIV reiteró su llamado al alto el fuego y reconoció que Estados Unidos está tratando de promover un plan de paz, si bien reconoció que la “presencia de Europa es importante”.

También señaló que Washington modificó su primera propuesta tras las preocupaciones expresadas por Europa. Por otro lado, sugirió que Italia podría desempeñar “un papel muy importante” como intermediaria.

“Respiré hondo. Dije: aquí vamos, Señor, tú estás al mando”

Cuando se le preguntó cómo vivió su elección como sucesor de Pedro, en el cónclave tras la muerte del Papa Francisco el pasado 21 de abril, aseguró que en algún momento había pensado jubilarse.

Cuando se hizo evidente el resultado de la votación, recordó: “Respiré hondo. Dije: aquí vamos, Señor, tú estás al mando”.

León XIV añadió que a menudo le divierten las interpretaciones que los periodistas hacen de sus expresiones. “Creéis que podéis leer mi mente o mi rostro”, bromeó, “y no siempre acertáis”.

También le preguntaron sobre la deriva del Camino Sinodal de la Iglesia Católica en Alemania, que ha propuesto cambios profundos en cuestiones de doctrina y del gobierno católicos. León XIV hizo presente la preocupación de muchos católicos alemanes por el hecho de que “ciertos aspectos del Camino Sinodal... no representan su propia esperanza para la Iglesia”.

En todo caso, destacó la necesidad del “diálogo y la escucha... para que la voz de los más poderosos no silencie ni reprima” a los demás.

“Sospecho que habrá algunos ajustes por ambas partes en Alemania, pero sin duda tengo la esperanza de que las cosas salgan bien”, añadió tras comentar que las reuniones en curso entre los obispos alemanes y la Curia Romana tienen como objetivo “intentar garantizar que el Camino Sinodal alemán no se aleje, por así decirlo, de lo que debe considerarse el camino de la Iglesia universal”.

En respuesta a una pregunta sobre cómo está aprendiendo a ser Papa, el Santo Padre recomendó un libro que, según él, ha marcado su propia vida, escrito por un monje carmelita descalzo del siglo XVII conocido como el hermano Lorenzo.

“Si quieren saber algo sobre mí, lean La práctica de la presencia de Dios. Describe una forma de oración en la que uno simplemente entrega su vida al Señor y permite que Él lo guíe. Esa ha sido mi espiritualidad durante muchos años”.



