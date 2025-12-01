La Conferencia Episcopal de Puerto Rico (CEP) rechazó la militarización que está realizando Estados Unidos en la isla y en la región del Mar Caribe, y alertó sobre las “posibles escaladas” de una guerra con Venezuela.

Los prelados puertorriqueños recordaron distintos llamados a la paz de los Papas León XIV, Francisco y San Juan XXIII, y denunciaron los “efectos adversos” de la militarización, como “la restricción del espacio aéreo y las rutas marítimas y las maniobras militares en distintos pueblos de Puerto Rico, con sus consecuencias colaterales en la actividad pesquera”.

En las últimas semanas, el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ha enviado unos 15.000 soldados a la región del Mar Caribe, 5.000 de los cuales están en Puerto Rico. Según CNN en Español, también han llegado a la zona una docena de buques y las fuerzas norteamericanas han hundido varios barcos presuntamente llenos de droga, causando la muerte de más de 80 personas.

El objetivo de Trump sería derrocar a Nicolás Maduro, a quien lo sindica como el líder del cártel de los soles, grupo al que Estados Unidos considera terrorista. En ese marco, el 30 de noviembre, Trump dijo a los periodistas que sostuvo una llamada telefónica con Maduro, aunque no dio mayores detalles.

“Estamos conscientes de las injusticias estructurales que arrastran algunos sistemas políticos de pueblos vecinos y reprochamos el tráfico de drogas y de armas en nuestra región caribeña. Pero el diálogo social y la diplomacia de los gobiernos deben estar siempre por encima de los conflictos para evitar a toda costa la guerra”, señala el comunicado firmado por todos los obispos de Puerto Rico.

“La guerra nunca debe ser la solución a los conflictos, la guerra no trae paz, sino muertes. Esta siempre trae muerte y causa graves daños para los pueblos, en ocasiones para los más indefensos”, subrayan.

Tras alentar a trabajar por la paz, los obispos expresaron su preocupación ante “las posibles escaladas que pueda tener una guerra contra Venezuela con una eventual reacción de sus aliados en América Latina, tales como Rusia, China e Irán”.

“Nos unimos en oración y expresamos nuestra solidaridad con los hermanos obispos de Venezuela, juntos, a su querido pueblo venezolano. Sabemos que estos viven momentos difíciles desde hace años de división, tensión e incertidumbre política que esta movilización militar ha agudizado”, afirmaron.

Los obispos también animaron a todos “a unirse en oración por la paz en nuestra tierra, en Venezuela y los pueblos vecinos, como en el mundo entero”.