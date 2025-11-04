Con miras a la IX Jornada Mundial de los Pobres, que se celebrará este 16 de noviembre, Cáritas Venezuela presentó una “guía didáctica” como un “valioso recurso pastoral” que busca ayudar a la Iglesia venezolana a vivir con más intensidad esta jornada.

“Esta guía didáctica se presenta como una herramienta esencial para que las comunidades asuman compromisos concretos de solidaridad con los pobres más cercanos. El documento enfatiza la importancia de vivir las Obras de Misericordia, como dar de comer al hambriento y acoger al migrante, y promueve la compasión, que implica escucha, proximidad y ternura”, explica la página web oficial de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV).

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

El documento, presentado el 31 de octubre, se basa en tres herramientas esenciales “para profundizar en el compromiso con los pobres”: El mensaje del Papa León XIV con motivo de la IX Jornada Mundial de los Pobres, su nueva exhortación apostólica Dilexi Te, y la cartilla Gotita de Amor de Cáritas Venezuela.

El brazo de caridad de la Iglesia en Venezuela resalta la importancia de meditar el mensaje del Papa León para esta jornada en todas las parroquias, comunidades eclesiales de base, movimientos de apostolado, escuelas y universidades del país. En el texto, el Santo Padre recuerda que “los pobres no son una distracción para la Iglesia, sino los hermanos y hermanas más amados”.

Además, Cáritas Venezuela explica que “una de las mejores formas de celebrar esta Jornada es leyendo y dejándonos interpelar” por Dilexi Te (Te he amado), la exhortación apostólica de León XIV sobre el amor a los pobres, publicada a inicios de octubre.

“Es una hermosa exhortación que nos invita a retornar con fuerza el amor primero, la centralidad del amor a los pobres en la vida de la Iglesia. Del corazón de la Dilexi Te brota el grito de los pobres de toda la humanidad”, señala la organización de caridad.

Las más leídas 1 2 3 4 5

De ambos documentos —el mensaje del Pontífice para la jornada y de su exhortación apostólica— Cáritas Venezuela propone a todos los fieles y agentes de pastoral venezolanos una serie de preguntas para vivir más intensamente la IX Jornada Mundial de los Pobres.

La guía didáctica se enmarca en la reciente canonización de los primeros santos de Venezuela, Santa Carmen Rendiles y San José Gregorio Hernández. En medio de la campaña “Santos para Todos” que impulsa el episcopado, Cáritas invita a pedir su intercesión.

Ambos santos venezolanos “amaron y sirvieron a Cristo en los pobres y en ellos encontraron su camino a la santidad”, precisa la organización.

“Que su testimonio de vida nos anime a ser auténticos servidores de los más pobres, y como nos invita el Concilio Plenario de Venezuela, a 25 años de su celebración, seamos gestores de una nueva sociedad”, añade.

Cáritas Venezuela también encomendó su labor a la protección maternal de Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela. Para descargar la guía didactica puede hacer click en este enlace.