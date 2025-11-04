El Papa León XIV afirmó este martes que el diálogo es la solución ante el aumento de las tensiones con Venezuela.

En los últimos meses se han registrado más de una docena de ataques estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe, muchas de ellas de origen venezolano. Se han reportado decenas de muertes como resultado, y Estados Unidos ha incrementado su presencia militar en la región caribeña.

“Un país tiene derecho a tener sus propias fuerzas armadas para defender la paz, para construir la paz”, declaró el Papa León XIV el 4 de noviembre desde Castel Gandolfo.

“En este caso, sin embargo, parece algo distinto, con la tensión aumentando… Hace solo cinco minutos leí una noticia que decía que se están acercando cada vez más a la costa de Venezuela. Creo que con la violencia no se gana. Lo que hay que hacer es buscar el diálogo, encontrar una manera justa de hallar soluciones a los problemas que puedan existir en un país. Un país tiene derecho a tener su propio ejército para defender la paz, para construir la paz.”

La Oficina de Asuntos Globales de Maryknoll se unió a otras 61 organizaciones de la sociedad civil en el envío de una carta al Congreso el 4 de noviembre, expresando su alarma ante “ataques militares ilegales y ejecuciones extrajudiciales de civiles en embarcaciones frente a la costa de Venezuela”.

“La administración Trump no ha proporcionado ninguna justificación legal válida para estos ataques ni evidencia que respalde sus afirmaciones de que las víctimas representaban una amenaza inminente para la seguridad de Estados Unidos”, decía la carta.

“Tememos que, si los miembros del Congreso no actúan de manera decisiva, habrá más ataques, más ejecuciones extrajudiciales y potencialmente una guerra total e ilimitada con uno o más países de la región, con consecuencias humanitarias y geopolíticas devastadoras”, añade.

El presidente Donald Trump pidió movilizar recursos militares estadounidenses contra las organizaciones de narcotráfico durante la campaña de 2024. Su administración comenzó a clasificar a los cárteles regionales y organizaciones criminales como “organizaciones terroristas extranjeras” en 2025.

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.