El Papa León XIV pidió paciencia a las denunciantes del P. Marko Rupnik, mientras comienza en el Vaticano el juicio sobre los presuntos abusos cometidos por el sacerdote.

“Hace poco comenzó un nuevo juicio, se nombraron los jueces. Y los procesos de justicia toman tiempo. Sé que es muy difícil pedir paciencia a las víctimas, pero la Iglesia debe respetar los derechos de todas las personas”, señaló el Papa en respuesta a una pregunta de Magdalena Wolinska-Reidi, de EWTN News, a las afueras de su residencia de Castel Gandolfo, Villa Barberini, el 4 de noviembre.

“El principio de que uno es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad también vale en la Iglesia. Ojalá este juicio que recién comienza pueda aportar claridad a todas las personas involucradas”, añadió.

León XIV respondió preguntas de periodistas mientras salía de Castel Gandolfo rumbo al Vaticano. Desde principios de septiembre, ha pasado casi todos los martes en este retiro papal, ubicado a unos 30 kilómetros al sur de Roma.

El mes pasado, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe anunció que había designado a un panel de cinco jueces para decidir el caso disciplinario contra Rupnik, acusado de abuso sexual y psicológico contra mujeres consagradas bajo su dirección espiritual.

Rupnik —conocido artista cuyas obras de mosaico y pintura decoran cientos de santuarios e iglesias católicas en todo el mundo— es acusado de haber cometido abusos sexuales, psicológicos y espirituales contra decenas de religiosas en las décadas de 1980 y 1990.

El Dicasterio para la Doctrina de la Fe comenzó a investigar las acusaciones de abuso contra Rupnik en octubre de 2023, después de que el Papa Francisco levantara la prescripción de los delitos.

En mayo de 2019, la entonces Congregación para la Doctrina de la Fe inició un proceso penal administrativo contra Rupnik, luego de que la Compañía de Jesús informara al Vaticano sobre denuncias creíbles de abuso.

Un año más tarde, el Vaticano declaró que Rupnik había incurrido en excomunión “latae sententiae” por absolver a una cómplice en un pecado contra el sexto mandamiento. El Papa Francisco levantó la excomunión dos semanas después.

La Compañía de Jesús expulsó a Rupnik en junio de 2023 por su “persistente negativa a obedecer el voto de obediencia”.

Arte

El Papa León XIV también dijo a los periodistas el 4 de noviembre que está al tanto de los pedidos de algunos sobrevivientes de abuso y sus defensores para retirar o cubrir las obras de arte de Rupnik.

“Ciertamente, en muchos lugares, precisamente por la necesidad de ser sensibles hacia quienes han denunciado haber sido víctimas, las obras de arte han sido cubiertas. Algunas han sido retiradas de sitios web. Es un tema que, sin duda, conocemos”, explicó.

Según el Centro Aletti de Roma —escuela de arte y teología fundada en 1993 y dirigida anteriormente por Rupnik—, el taller ha completado 232 proyectos de mosaico y otras obras de arte en todo el mundo, incluyendo algunos de los santuarios católicos internacionales más destacados, como el Santuario Nacional de Nuestra Señora de Aparecida, en el estado de São Paulo (Brasil), y el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes (Francia).

El Vaticano posee al menos tres mosaicos originales de Rupnik: uno en la capilla Redemptoris Mater del Palacio Apostólico, otro en la capilla del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, y otro en el edificio San Calisto, en el barrio romano del Trastévere.

Quienes piden que se retire o se oculte el arte argumentan que ver estas obras en lugares de culto puede ser traumático para las víctimas, especialmente porque las denunciantes afirman que fueron abusadas mientras ayudaban al artista en el proceso creativo.

El Obispo de Lourdes, Jean-Marc Micas, anunció a comienzos de este año que el santuario cubrirá los mosaicos de Rupnik en las entradas de su iglesia principal.

En junio, el portal oficial Vatican News eliminó de su sitio web las imágenes de las obras del sacerdote —inspiradas en las tradiciones artísticas del cristianismo oriental—, tras años de críticas por haberlas usado para ilustrar páginas dedicadas a santos y solemnidades.

El Centro Aletti calificó el año pasado la presión para retirar estas obras como parte de la “cultura de la cancelación” y de una “criminalización del arte”.

La Pontificia Comisión para la Protección de Menores envió una carta a altos funcionarios del Vaticano el año pasado instando a no exhibir obras como las de Rupnik que “podrían implicar una exoneración o una sutil defensa” de los acusados de abuso.

En una entrevista concedida a Crux en julio, el Papa León afirmó que cómo responder a la crisis de abusos en la Iglesia es “uno de los muchos desafíos que intento afrontar”.

Y aunque el problema sigue sin resolverse, añadió, no puede ser el único foco de la Iglesia.

También destacó la dificultad de equilibrar la ayuda y la justicia hacia las víctimas con el respeto de los derechos de los acusados: “Estamos en una especie de dilema ahí”.

El Papa situó el problema de los abusos clericales dentro de su visión más amplia sobre el papel de la Iglesia en el mundo: “No podemos hacer que toda la Iglesia se enfoque exclusivamente en este tema, porque eso no sería una respuesta auténtica a lo que el mundo espera de la misión de la Iglesia”.

