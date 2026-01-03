Una acusación formal presentada en Estados Unidos contra el presidente venezolano Nicolás Maduro señala al político de dirigir un gobierno corrupto que facilita el narcotráfico y la conspiración, entre otros delitos.

Maduro fue capturado por fuerzas estadounidenses el 3 de enero después de ataques de Estados Unidos en la capital del país, Caracas.

En la acusación difundida el 3 de enero, el gobierno estadounidense alegó que Maduro —quien ha mantenido el poder en Venezuela durante más de una década— ha “manchado todos los cargos públicos que ha ocupado” con corrupción y tráfico de drogas.

Maduro “permite que la corrupción alimentada por la cocaína prospere para su propio beneficio, para el beneficio de los miembros de su régimen gobernante y para el beneficio de los miembros de su familia”, se lee.

El documento alega que Maduro ha utilizado un “gobierno corrupto e ilegítimo” para facilitar el narcotráfico, y que el supuesto imperio de la droga ayuda a “violentos narco‑terroristas” a traficar estupefacientes tanto dentro de Venezuela como hacia Estados Unidos.

La acusación imputa a Maduro y a otros de múltiples violaciones de la legislación antidrogas de Estados Unidos, incluyendo “conspiración de narco‑terrorismo” e “importación de cocaína”, así como cargos relacionados con armas.

El documento fue presentado ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Más temprano ese mismo día, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, dijo en X que Maduro “pronto enfrentará todo el peso de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”.

Aunque se informa que los ataques aéreos en Caracas han provocado destrucción allí, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habría dicho el 3 de enero que no habría “ninguna acción adicional” después del arresto de Maduro.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.