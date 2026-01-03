“Es necesario, aunque difícil, mantener la serenidad, la paz y sobre todo el clima de oración”, es el llamado de Mons. Juan Carlos Bravo Salazar, Obispo de Petare (Venezuela), tras la operación militar estadounidense que llevó a la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro la madrugada del sábado 3 de enero.

En un comunicado difundido a través de la cuenta de Instagram de la diócesis, Mons. Bravo Salazar dijo que en el país “estamos viviendo momentos de confusión, incertidumbre y dolor, en los cuales no vemos con claridad lo que está sucediendo. Nuestra fuerza y esperanza están en el Señor de la Vida y de la Paz”.

El prelado pidió “por el bien de nuestro pueblo” que no se realicen “llamados de calles” ni se difundan “informaciones no verificadas y confirmadas, ni de fuentes que no sean confiables u oficiales”.

“Estemos comunicados entre nosotros, entre zonas pastorales y con nuestros colaboradores más cercanos”, alentó.

Mons. Bravo Salazar, instalado como Obispo de Petare desde enero de 2022, pidió que “el Espíritu Santo nos dé las gracias necesarias para hacer una lectura creyente de este momento histórico y de nuestra realidad como discípulos y pastores del pueblo fiel”.

“Dios nos bendiga a todos”, concluyó.

Esta madrugada, una acción militar estadounidense en Caracas (Venezuela) llevó a la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. El dictador venezolano ha sido trasladado a Nueva York, donde ha sido formalmente acusado de, entre otros delitos, encabezar un gobierno corrupto que facilita el narcotráfico y la conspiración.

En conferencia de prensa horas después, el presidente estadounidense Donald Trump anunció que Estados Unidos se hará cargo de la administración de Venezuela “hasta que se pueda realizar la transición adecuada”.

“El dictador Maduro finalmente se ha ido de Venezuela. La gente es libre. Son libres de nuevo”, aseguró Trump.