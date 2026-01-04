Luego de la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por el gobierno de Estados Unidos, obispos de distintos países de América Latina han expresado su cercanía espiritual con el pueblo venezolano mediante llamados a la oración y a la paz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en la madrugada del sábado 3 de enero que fuerzas especiales del ejército norteamericano “capturaron” al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, sacándolos del país tras un “ataque a gran escala” en territorio de la nación sudamericana.

En este escenario marcado por la incertidumbre política y social en la región, los obispos de Venezuela compartieron un breve mensaje en el que pidieron a Dios conceder a todos los venezolanos “serenidad, sabiduría y fortaleza”.

En su mensaje, hicieron un llamado a vivir intensamente “la esperanza y la oración ferviente por la paz en nuestros corazones y en la sociedad”. “Rechazamos cualquier tipo de violencia”, reiteró.

México

En México, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) difundió el mensaje con el que los obispos venezolanos invitaron a rezar y aseguró que se suman espiritualmente a sus hermanos en Venezuela “para pedir a Dios serenidad, sabiduría y fortaleza para el pueblo venezolano”.

Asimismo, desde la Misa dominical en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, Mons. Andrés Luis García Jasso, Obispo Auxiliar de México, invitó a reflexionar sobre los conflictos que se viven en distintas regiones del mundo, como Medio Oriente, África, Rusia, Ucrania y ahora también en Venezuela.

“Unamos nuestra voz en oración y nuestro corazón por todos estos pueblos que viven en conflictos, por todas estas situaciones que generan incertidumbre y sufrimiento para todos nuestros hermanos del mundo”, indicó el prelado a los pies de la Virgen de Guadalupe.

Finalmente, Mons. García Jasso expresó su deseo para que los fieles católicos sean “una luz para esta generación, sembradores de esperanza en el amor”.

Perú

En Perú, durante la Misa celebrada este domingo 4 de enero, el Cardenal Carlos Castillo, Arzobispo de Lima, dio lectura al mensaje que el Papa León XIV pronunció en el Ángelus, en el cual se refirió a la situación de Venezuela tras la intervención de militares de Estados Unidos.

A partir de este mensaje, el Cardenal Castillo pidió a los fieles rezar “para que las soluciones se hagan siempre en favor de ese pueblo [venezolano] y no de ciertos intereses particulares de ningún tipo”.

Del mismo modo, recordó la histórica relación entre Venezuela y Perú, al señalar que “fueron solidarios con nosotros cuando estábamos en situación calamitosa y nuestra gente se iba para allá”, por lo que concluyó su intervención con la súplica: “Dios bendiga al pueblo venezolano y al pueblo peruano como hermanos”.

Chile

El Cardenal Fernando Chomali, Arzobispo de Santiago de Chile, compartió en sus redes sociales el 3 de enero un mensaje de apoyo al pueblo venezolano en el que lo describió como “noble, religioso y amante de la libertad”.

El cardenal encomendó el futuro del país a la Virgen de Coromoto, a quien le pidió que interceda para que “siempre prime en esta compleja situación el diálogo y el bien común”.

Uruguay

Poco después de que se difundiera la noticia de la acción militar estadounidense, el Cardenal Daniel Sturla, Arzobispo de Montevideo, compartió en su cuenta de X que se encontraba en oración por Venezuela, acompañando la publicación de una imagen de la Virgen de Coromoto, patrona del país.

Argentina

Por su parte, la Conferencia Episcopal Argentina se sumó al llamado de oración de los obispos venezolanos, mientras que el Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Córdoba, Mons. Horacio Álvarez, expresó su preocupación por el impacto que la crisis puede tener en los sectores más vulnerables en su homilía dominical.

El prelado reconoció que hay personas que están “festejado jubilosos la prisión de Maduro”, sin embargo, advirtió que se tiene que “rezar para que esto termine lo antes posible”.

Finalmente, expresó su deseo de que Venezuela pueda afirmar “su autonomía y su independencia, ojalá que en elecciones libres o en procesos de transición hacia eso”.

De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU, la búsqueda de “seguridad y mejores oportunidades” ha provocado que, hasta diciembre de 2024, más de 7.89 millones de venezolanos se encuentren fuera de su país de origen.

La mayoría de los migrantes y refugiados venezolanos reside en América Latina, con 6.70 millones asentados principalmente en Colombia (2.8 millones), Perú (1.7 millones), Brasil, Chile y Ecuador.