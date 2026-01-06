El anuncio de Miguel Díaz-Canel de que 32 militares cubanos murieron defendiendo a Nicolás Maduro confirman que el régimen cubano sostenía al chavismo, no sólo a cambio del petróleo venezolano, sino también de la participación en la administración del país, señaló Regis Iglesia, portavoz del Movimiento Cristiano Liberación (MCL).

El 5 de enero, el presidente cubano Díaz-Canel informó que los militares, “quienes cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior a solicitud de órganos homólogos del país sudamericano”, murieron en los combates con los efectivos estadounidenses o durante los bombardeos en Caracas del sábado 3.

“El régimen chavista —indicó Iglesias a ACI Prensa— se ha sostenido solo por la intervención de personal militar y policíaco cubano que actúan igual que lo hacen en la isla para sostener los privilegios de quienes desgobiernan nuestro país, empleando para esto la fuerza, la violencia y la extorsión”.

Aunque durante años, como en el 2019, Cuba negó que tuviera militares en el país sudamericano, Regis Iglesias recordó que “el intervencionismo cubano en Venezuela data desde los primeros días de (Hugo) Chávez en el poder, de ahí en buena medida los años que ambos regímenes han podido sostenerse”.

“Venezuela les da petróleo y participación en otros negocios criminales, Cuba les envía fuerzas militares y policiales que han ayudado a mantenerse en el poder al chavismo, por ende, también en la administración de instituciones administrativas del Estado. Son hechos”, afirmó.

El portavoz del MCL dijo que no es la primera vez que una dictadura comunista tiene que reconocer un hecho que era conocido. “A Díaz-Canel le ha pasado como al representante ruso en Naciones Unidas durante la crisis de los misiles de 1963, cuando Adlai Stevenson le presentó las fotografías de las armas nucleares que la Unión Soviética tenía emplazadas en Cuba”, señaló.

“La verdad a voces, que era negada por rusos y representantes del régimen comunista cubano, fue confirmada ante el mundo y ya fue imposible continuar ocultado la realidad. Los sistemas comunistas se han construido en un monumental fraude a la humanidad y su perversidad está basada en la esencia criminal conque intentan manipular y timar a los individuos y los pueblos”, señaló.

Iglesias dijo que actualmente el régimen cubano “también niega el envío de tropas a combatir como mercenarios al servicio de Rusia en su guerra genocida contra el pueblo ucraniano, pese a las muchas pruebas que se han aportado”.

Las consecuencias para Cuba de un cambio de rumbo en Venezuela

Regis Iglesias dijo a ACI Prensa que para que se dé un cambio de rumbo en Venezuela —con una consecuencia en Cuba—, tendría que “hacerse efectivo el reconocimiento del gobierno constitucionalmente electo de Edmundo González y María Corina Machado, o en su defecto el éxito de una operación militar directa estadounidense que desmonte a la mafia chavista y le despoje de todo poder”.

Indicó que ello “definitivamente daría en la misma línea de flotación de la mafia cubana que ha dispuesto como propios de los recursos naturales venezolanos, no sólo para su consumo, sino también para enriquecerse con la venta de ellos”.

“Naturalmente el régimen cubano quedaría en estos momentos a la deriva y sin puerto a la vista donde recalar, para reiniciar el esquilmado de otro pueblo en su larga historia de saqueos”, expresó.

El portavoz del MCL dijo que “es hora que el mundo libre, las democracias del hemisferio —que han sido el blanco de interés por décadas de la mafia que tomo el poder en Cuba desde 1959—, y las personas decentes del mundo reaccionen y dejen de tratar con esa banda criminal que ha dañado no solo a los cubanos, sino también al resto de Hispanoamérica y buena parte del mundo”. “Es hora de ser más solidarios con la demanda de libertad del pueblo cubano”, afirmó.