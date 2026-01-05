Mons. Israel Bravo Cortés, obispo de la diócesis colombiana de Tibú, afirmó que en la frontera con Venezuela la población está a la expectativa sobre el desarrollo de los hechos, pues muchos migrantes venezolanos desean volver a su país.

En declaraciones al medio colombiano El Nuevo Siglo, el obispo relató que en Tibú “por ahora todo está funcionando con cierta calma, la gente con gran expectativa de qué viene”.

“Ciertamente hay muchos venezolanos que desean regresar a su tierra, que no lo hacen porque no tienen las condiciones para vivir, tanto en Tibú como en Cúcuta y en todos los alrededores de la frontera”, indicó en la entrevista publicada el 4 de enero.

Colombia y Venezuela comparten una frontera de 2.219 kilómetros. Cerca de tres millones de venezolanos han migrado a Colombia en los últimos años, huyendo de la crisis que padece el país llanero.

En ese sentido, desde la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, la comunidad venezolana en Colombia está pendiente de lo que vaya a suceder, con manifestaciones públicas en varias ciudades.

Mons. Bravo Cortés también dijo que “es doloroso que sea la guerra, que sean las armas las que nos tengan que crear otros caminos, otras soluciones que parecieron no tener otra forma de ser solucionadas. Pero esperar a ver cómo transcurren las cosas y estar atentos a los elementos que se pueden presentar, por ejemplo, una migración nueva de venezolanos”.

Sobre esta posibilidad, el Arzobispo de Cali, Mons. Luis Fernando Rodríguez, recordó que la arquidiócesis mantiene su pastoral de los Migrantes, “un espacio de escucha, acompañamiento y atención a esta población”.

En palabras recogidas por BluRadio, el prelado recordó el llamado del Papa León XIV para que se solucione pronto el problema de Venezuela “y se garantice la soberanía del país, que se asegure el Estado de derecho y los derechos humanos y civiles”.

En un comunicado publicado en la Arquidiócesis de Cali, Mons. Rodríguez también llamó a los fieles a unirse en oración para pedir a Dios “que haga posible que se pueda llegar a una solución pacífica a esta crisis, sin más víctimas y defendiendo el bien común que tiene como base y fundamento la dignidad de las personas, la libertad y el respeto de los pueblos”.