Los obispos cubanos señalaron que el país sigue padeciendo los mismos problemas que mencionaron hace cinco años y pidieron que “no se siga dilatando el tiempo” para hacer realidad las “buenas noticias” que le den solución.

La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba (COCC) hizo este llamado en su mensaje de Navidad del 2025, en el que afirmaron que estas fechas “siempre nos trae noticias buenas”, como es el recordar el nacimiento de Jesús en Belén “en el seno de una familia, pobre y necesitado como muchos en este mundo”.

Sin embargo, los obispos recordaron que en su mensaje para el 2020 mencionaron “algunas” de estas buenas noticias que ayudarían al bien del país y “que conservan su actualidad cinco años después. Hoy se podrían añadir otros buenos deseos, que necesitamos y esperamos. Que no se siga dilatando el tiempo de hacerlos realidad, con el empeño de todos”.

Entre estas necesidades de los cubanos, los prelados reiteraron la esperanza de que la situación en el país cambie “para bien y en paz” y se termine “el agobio por conseguir los alimentos”.

También mencionaron la necesidad de dar paso a una sana pluralidad de opiniones y que se dejen de lado “la confrontación, el insulto y la descalificación”.

“Que los cubanos no tengamos que buscar fuera del país lo que debemos encontrar dentro; que no tengamos que esperar a que nos den desde arriba lo que debemos y podemos construir nosotros mismos desde abajo… que cesen todos los bloqueos, externos e internos, y dar paso a la iniciativa creadora, a la liberación de las fuerzas productivas y a leyes que favorezcan la iniciativa de cada cubano”, expresaron.

Repitiendo el texto de 2020, el Episcopado cubano afirmó que “así cada uno sentirá y podrá ser protagonista de su proyecto de vida y, de ese modo, la Nación avanzará hacia un desarrollo humano integral”.

Los obispos aseguraron que “para fortalecernos en el compromiso, viene en nuestra ayuda la esperanza cristiana, que se refuerza al contemplar el Nacimiento de Jesucristo”, en quien la persona puede encontrar las “respuestas ante la vida y la muerte, la salud y la enfermedad, el amor y la violencia, las frustraciones e impotencias”.

“Como cristianos y cubanos estamos llamados en todo momento, y especialmente en este Año Jubilar, a ser sembradores de esperanza. Ella inspirará nuestros actos, los purificará y los ordenará hacia la construcción de una Cuba nueva”, afirmaron.

En su mensaje, el Episcopado cubano expresó su solidaridad a las familias que pasarán una Navidad difícil porque todavía viven las consecuencias del paso del huracán Melissa, que a finales de octubre golpeó la isla. “Ellas han sido destinatarias de la solidaridad de muchos. Todos continuaremos orando y ayudándolas en estos días santos”, afirmaron.

Los obispos culminaron su mensaje pidiendo a la Virgen de la Caridad que interceda por su pueblo y que Cristo sea quien guie a Cuba y la sostenga.