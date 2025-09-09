Con un llamado a seguir confiando en que María no los abandona, los cubanos salieron en procesión en varias ciudades de la isla para celebrar la fiesta de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona del país caribeño.

Pinar del Río, Cienfuegos, Santa Clara, Holguín, entre otras ciudades, fueron testigos del paso de la imagen mariana.

En Santiago de Cuba, que acoge la escultura original, el arzobispo alentó a los cubanos a no desfallecer, pues “en 400 años Cuba ha pasado muchas dificultades” y “la Virgen ha estado aquí”.

La devoción a la Virgen de la Caridad se remonta a comienzos del siglo XVII, cuando dos hermanos indios y un esclavo africano hallaron la imagen flotando en las aguas de la bahía de Nipe, la cual luego sería trasladada al poblado minero de El Cobre, desde donde esta advocación se expandió a toda la isla convirtiéndose en símbolo de unión entre los cubanos.

Esta historia fue recordada ayer por el Arzobispo de Santiago de Cuba, Mons. Dionisio García, durante la Misa por la fiesta de la Virgen de la Caridad. Indicó que ninguno de los tres que hallaron la imagen “podía tener decisiones. Eran gente trabajadora, humilde”, que descubrieron que Dios se hacía presente en sus vidas “porque habían sido educados en la fe”.

En ese sentido, invitó a darle gracias a Dios por haber enviado a su Hijo para salvar al hombre, y señaló que si durante cuatro siglos los fieles han llegado a El Cobre para visitar el Santuario de la Virgen de la Caridad es “porque tienen fe”. “Y porque ustedes creen que es importante también continuar esa devoción, ese encuentro con Dios a través de la Virgen y rendirle culto a Dios”, señaló.

Por ello, el prelado también alentó a los cubanos a colocar a Dios en sus vidas, pues cuando “pretendemos solucionar todas las cosas a partir de nuestros criterios” y no por los caminos del Señor, “fracasamos”.

“De ahí que viene el mal en el mundo. Cada uno de ustedes, yo en la diócesis, ustedes en su familia. Procuren siempre guiarse por la palabra de Dios. Ese es camino recto y seguro. No hay equivocación”, afirmó.

“Dios no es un dueño de una fábrica, de una empresa que da a los trabajadores, le paga y entonces al final terminaste tu contrato y te fuiste, te moriste. No. Dios, es un Dios de vivos. Y el contrato de Dios con nosotros se pagó en la cruz. Y la respuesta nuestra tiene que ser vivir eternamente junto al Señor”, añadió.

Asimismo, animó a pedir siempre la intercesión de la Virgen, porque una madre se pone contenta “cuando un hijo en dificultades acude a ella para que ella le ayude”.

En ese sentido, recordó que así como en la isla, una gran cantidad de cubanos “en el mundo entero hoy está pidiendo por Cuba”, y también por sus gobernantes “para que encuentren soluciones lógicas, soluciones duraderas, soluciones que satisfagan ese deseo del cubano de vivir en paz, en tranquilidad, que su trabajo se vea correspondido con un salario, que la vida no sea dura”.

El arzobispo dijo que Cuba vive “una situación difícil, pero confiemos en Dios y que nosotros abramos nuestros corazones, tanto los gobernantes como todos nosotros. ¿Para qué? Para dejar que Dios haga su trabajo”.

La fiesta de la Virgen de la Caridad también fue celebrada en lugares como Palm Beach y Miami, donde se encuentra la Ermita de la Caridad, punto de encuentro de los cubanos de la diáspora.