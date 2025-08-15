Durante el Jubileo de la Juventud en Roma, jóvenes de todo el mundo se reunieron para celebrar un mosaico de fe universal. En medio de ese encuentro surgió una pregunta inevitable: ¿cómo viven los jóvenes cubanos su fe en un país lleno de retos?

ACI Prensa conversó con Fernando Mario Díaz Hernández y Cynthia Izaguirre Roldán, ambos de 19 años, estudiantes universitarios y testigos de una fe católica que se aferra a la vida cotidiana pese a la precariedad.



Viven en Camagüey, provincia ubicada en el corazón de Cuba, entre el Atlántico y el Caribe. Según Catholic Hierarchy, cuenta con 15 parroquias y 26 sacerdotes para unos 800 mil habitantes. A nivel nacional, Ayuda a la Iglesia Necesitada estima que hay sólo 370 presbíteros en las 11 diócesis, lo que, según la institución pontificia, convierte a Cuba en el país con la mayor proporción de fieles por sacerdote en el mundo: 20.872 por cada presbítero.

Hora Santa en Cuba. Crédito: Pastoral Juvenil Camagüey

Retos espirituales

Fernando Mario destaca que en su ciudad “la gran cantidad de iglesias que posee es un factor que hace que la fe católica esté presente en la vida cotidiana de la sociedad”. Sin embargo, contrasta esta idea señalando que, a pesar de ello, “ser joven católico es difícil”.

Cynthia coincide y añade que “faltan sacerdotes” y “coherencia en la fe, que los jóvenes vivan la vida de acuerdo a sus convicciones, no ajenos a estas”.

Entrevistado también por ACI Prensa, el P. Alberto Reyes Pías, de la parroquia San José en Esmeralda —aunque les lleva casi 40 años de diferencia—, muestra una visión que no es muy diferente a la de los jóvenes. El sacerdote señaló que hace falta “buscar un camino que los lleve a una experiencia espiritual, a un encuentro con una dimensión trascendente”.

Jóvenes cubanos en procesión. Crédito: Pastoral Juvenil Camagüey

El P. Reyes Pías destacó que hoy enfrentan el desafío de “elegir los valores del espíritu en un mundo donde esos valores son vistos con indiferencia o incluso como desventajas para progresar en la vida”.

En este sentido, subrayó que es un verdadero reto para los jóvenes “lograr que la vida tenga un sentido más allá del reclamo diario de la supervivencia”. Consideró que la principal tarea de las nuevas generaciones es “no perder la esperanza en que una patria distinta es posible, en medio de un ambiente de supervivencia, precariedad y falta de horizontes”.

El sacerdote advirtió también sobre “un aumento acelerado de las religiones afrocubanas”, que ofrecen “una ilusión de seguridad y de control sobre la vida, cosa que en Cuba, hoy, es un tema muy complicado, porque nunca sabes qué va a pasar en el día, muchos menos a largo plazo”. Además, subrayó que estas religiones “no tienen una exigencia moral, con lo cual es fácil y cómodo ‘engancharse’ a ellas”.

Retos generales de la juventud

El reto no sólo es espiritual. Según cifras información de Human Rights Watch (HRW), la población de Cuba se redujo un 10 % entre diciembre de 2021 y diciembre de 2023, principalmente por la migración. Sólo entre enero y agosto de 2024, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos detuvo a más de 97.000 cubanos.

Por otra parte, el informe describe una “crisis económica” que ha provocado apagones de hasta 20 horas diarias en algunas zonas, junto con una “escasez aguda de alimentos, medicinas y otros productos de primera necesidad”. Según detalla HRW, en febrero, el gobierno solicitó por primera vez asistencia al Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas para obtener leche en polvo destinada a niños menores de siete años.

El mismo informe advierte que los cubanos que critican al gobierno “corren el grave riesgo de ser procesados penalmente”, sin que se les garantice el debido proceso. En la práctica, “los tribunales están subordinados al poder ejecutivo”. Además, el Estado “controla prácticamente todos los medios de comunicación”.

Signos de esperanza

En medio de la precariedad, la fe sigue siendo un motor de esperanza. Cynthia afirmó que “desde mi fe y la de muchos otros, podemos aspirar a un futuro mejor” y sueña con “un país libre de las ataduras que nos limitan, donde podamos realizar procesiones y viacrucis con la esperanza de que nos digan ‘no pueden’”.

Señaló que una de las cosas que la inspiran, es que, a pesar de todo, “aún persiste en quienes buscan y encuentran un propósito en la fe, así como en aquellos que luchan diariamente por un cambio en nuestro país, a pesar de la opresión y lo que esto puede significar”.

Lejos de desanimarse, Cynthia se ha comprometido a “crear espacios de debate y actividades que demuestren que la fe sigue viva en Cuba. Aún hay jóvenes dispuestos a luchar por el cambio y a mantener encendida esa chispa de esperanza en nuestros hogares”.

Jóvenes recorriendo las calles de Camagüey. Crédito: Pastoral Juvenil Camagüey

Por su parte, Fernando Mario confesó que, aunque por momentos le cueste “mantener la esperanza”, su fe le ha salvado. “Cuando siento que no doy más, que es imposible continuar, me pongo delante del Señor y Él me reconforta, me llena de aliento y fuerzas para resistir”.

Por ello participa activamente en la pastoral juvenil, para poder crear, junto a otros jóvenes, “un espacio donde puedan formarse, sentirse seguros y recuperar el ese motor que impulsa la vida, siempre a la mayor gloria de Dios”.

Un futuro alentador

El P. Reyes Pías compartió que ha notado un aumento de niños que “crecen sin miedo a reconocer abiertamente su fe. Muchos niños van solos a la iglesia, sin que los lleven sus padres, y muchos niños son los que han hecho que sus padres empiecen a asistir a la iglesia”.

Señaló que, a pesar de la emigración de jóvenes, las comunidades se “renuevan con personas jóvenes que siguen llegando y que piden hacer un proceso de crecimiento en la fe, y es esperanzador el cambio en sus vidas, ver en ellos esa realidad hermosa que llamamos ‘conversión’”.

Jornada Nacional de la Juventud (JNJ) 2023 en Cuba. Crédito: Pastoral Juvenil Camagüey

Asimismo, indicó que en su experiencia “cada vez es más frecuente que las parejas pidan el sacramento del matrimonio, y cada vez más personas bautizan a sus hijos, incluso si no frecuentan la Iglesia”.

Los grupos de catecumenado también han aumentado y, pese a la constante emigración, “las comunidades se renuevan”.

En una isla donde las dificultades parecen marcar cada jornada, los testimonios de Cynthia, Fernando Mario y el P. Reyes Pías muestran que la fe sigue siendo mucho más que un refugio: es una fuerza que impulsa a soñar, a resistir y a construir un horizonte distinto. Su perseverancia, tejida entre la oración, el compromiso y la comunidad, recuerda que incluso en los contextos más adversos la esperanza no es ingenuidad, sino una decisión diaria.

En la mirada de estos jóvenes y en el paso firme de quienes, contra todo pronóstico, continúan llenando templos y calles con procesiones, late la certeza de que Cuba, más allá de sus carencias, puede renacer desde el corazón de su gente. Porque quizá el verdadero milagro no esté en que cambien las circunstancias externas, sino en que la luz de la fe logre, día tras día, disipar la oscuridad.