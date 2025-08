“Estoy muy orgullosa del hijo que tengo” y le agradezco a Dios por haberlo llamado al sacerdocio, fueron las palabras de Grisel Sureda, madre del P. Yosvany Carvajal, a quien seguirá apoyando en su vocación mientras el Señor le de vida.

La alegría de esta madre fue manifestada luego de la Misa que se celebró el 29 de julio en la Catedral de La Habana (Cuba), por el 25 aniversario de la ordenación sacerdotal del P. Yosvany, un presbítero muy querido por la comunidad local y quien además lidera el Centro Cultural Padre Félix Varela.

En un video publicado en la cuenta de YouTube de la Conferencia Episcopal Cubana, se pudo ver la emoción del sacerdote cuando agradeció la presencia de sus padres en la Eucaristía.

“Hoy quiero agradecer con todo mi corazón a mis padres, aquí presentes, que han sido mi sostén en todo mi ministerio”, expresó, ante los aplausos de los fieles.

Por su parte, la señora Grisel Sureda manifestó en el video el orgullo que siente por su hijo y agradeció “a Dios por haberlo llamado. Gracias a Dios por sus 25 años, por sus esfuerzos”.

“Lo he ayudado en todo lo que he podido, lo he animado, lo he cuidado, lo he ayudado en su venir, en su trabajo y me siento muy orgullosa de que mi hijo haya sido sacerdote, de que lleve la palabra de Dios a nuestro pueblo que tanto lo necesita”.

“Como madre, qué puedo decir, estoy muy orgullosa, muy contenta, y ojalá Dios me dé esa alegría de tener un poco más de vida para verlo cumplir muchos años más de sacerdote, que siempre aquí, mientras que Dios me dé vida, su madre lo va a estar apoyando”, expresó la mamá del P. Yosvany.

Llamados a abrir caminos de salvación

El P. Yosvany Carvajal, quien es párroco de la Catedral de La Habana, concelebró la Misa con el arzobispo local, Cardenal Juan de la Caridad García Rodríguez; y el Nuncio Apostólico en Cuba, Antoine Camilleri. Además, estuvo acompañado por varios sacerdotes cubanos.

En su homilía, el sacerdote agradeció a Dios por estos 25 años de sacerdocio ejercidos en La Habana. El Señor “nunca abandona a sus ungidos, sino que nos acompaña con amor profundo”, afirmó.

Por ello, compartió que no se presentaba “como quien celebra un logro personal, sino como un servidor que ha caminado por 25 años, sostenido por la gracia, por la comunidad y por la fidelidad de Dios”.

“Yo no digo que ha sido fácil, nada es fácil en la vida, pero me he sentido siempre sostenido. Con el paso de los años reconozco que efectivamente el llamado al sacerdocio y el ministerio que he ejercido todos estos años en Cuba no es un privilegio, sino una misión”, añadió.

En ese sentido, dijo que los sacerdotes “hemos sido esculpidos con el olio santo para abrir caminos de salvación en las heridas de este pueblo, un pueblo que espera y necesita cambios urgentes, pero también que espera y sobre todo necesita de Dios”.

El P. Yosvany Carbajal fue ordenado sacerdote, cuando tenía 24 años, por el Cardenal Jaime Ortega. Además de formarse en la capital cubana, estudió en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.

A su regreso a Cuba, el fallecido purpurado le confió la rectoría del Centro Cultural Padre Félix Varela, desde donde ha apoyado iniciativas como Cuba Emprende, el Instituto de Estudios Eclesiásticos, la Cátedra de Música Sacra, entre otras.