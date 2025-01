La mayoría de la gente considera al P. Kevin Reilly, de la iglesia de San Patricio en Mystic, como un exmilitar, especialmente porque la base de submarinos de la Marina de los Estados Unidos está a solo 10 millas de distancia, en Groton.

Alto y musculoso, presenta una figura imponente en esta ciudad costera conocida por su pintoresca atmósfera colonial y por su pizza. Los feligreses dicen que su voz de barítono resuena desde el atril durante la Misa, y sus homilías casi siempre tocan elementos prácticos de la disciplina espiritual, especialmente la necesidad de confesarse regularmente.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

El presbítero de 55 años, quien lleva 14 años en la iglesia de San Patricio, desarrolló unas disciplinas diferentes antes de abrazar el sacerdocio: como portero y camarero en Washington D.C., y más tarde en San Francisco.

Después de una juventud y adultez llenas de turbulencias, recibió una visión del rostro de Cristo que lo envió por el camino del sacerdocio. Ahora es un faro para las familias jóvenes con niños pequeños en una región geográfica (Nueva Inglaterra) que ha visto un descenso constante en los comulgantes católicos en las últimas décadas.

Una vocación improbable

Tras un breve período trabajando en Capitol Hill, luego de graduarse de Georgetown a principios de la década de 1990, Reilly regresó al mundo de la coctelería y la música en Washington DC, algo que ya había hecho en la universidad. Pagaban mejor, según Reilly, y le permitían bebidas gratis. Tampoco le faltaban novias.

Las más leídas 1 2 3 4 5

"Llegué a un punto en el que me había convertido en un modelo de lo que vendía la cultura", recordó el sacerdote en una homilía reciente. "Todo el mundo me decía lo maravillosa que era mi vida. Sólo trabajaba tres o cuatro días a la semana. Ganaba un montón de dinero. Básicamente me pagaban por hacer lo que la gente hacía en su día libre. Y, sin embargo, me sentía muy miserable”.

Decidió que era necesario un cambio de aires, así que se mudó a San Francisco, donde unos amigos se enriquecían vendiendo ordenadores. Consiguió un trabajo de camarero y una novia y se dirigió al oeste. Pero, como suele suceder, el traslado no supuso ninguna diferencia en su vida espiritual.

Fue entonces cuando Reilly decidió abrir un libro sobre la Santísima Virgen María que su madre le había regalado años antes.

El libro alteró el curso de su vida. Mientras lo leía, tuvo una visión del rostro de Jesús y se sentó a contemplarlo. Podrían haber pasado minutos u horas, no lo sabe.

“Había lágrimas rodando por sus mejillas”, relató el sacerdote. “Y entonces me mostró a este santo asombroso, más grande que cualquier otra persona que haya existido jamás. Y me quedé asombrado por esta persona. Entonces empecé a darme cuenta de que era yo. Eso era lo que Dios quería que fuera. En ese momento, me di cuenta de que las lágrimas que corrían por su rostro eran por mí. Dios estaba llorando por el daño que me había infligido a mí mismo”, añadió.

La experiencia lo transformó y lo puso en el camino hacia el sacerdocio. En la homilía, describió la sensación de ser guiado por la Santísima Madre hacia Jesús de la mano. La Virgen le comunicó que la razón por la que no había podido encontrar la felicidad en el mundo era porque había sido creado para ser sacerdote.

Reilly comenzó a asistir a Misa todos los días, lo que era difícil porque el bar en el que trabajaba en Capitol Hill no cerraba hasta las 3 a.m. Lloraba cada vez que el sacerdote elevaba la Hostia porque lo llevaba de regreso al momento de su visión. Para un tipo duro, como se describe a sí mismo, este era otro obstáculo para presentarse todos los días.

“Un tipo duro no puede dejarse ver de esa manera”, dijo. “Era una iglesia grande, al menos, y podía esconderme en la parte de atrás con los policías del Capitolio”, añadió.

Pero Reilly siguió acercándose al Señor y a su llamado. Fue ordenado en la Diócesis de Norwich en mayo de 2003 y en 2011 fue nombrado párroco de San Patricio, que está cerca de la ciudad en la que creció y donde aún viven sus padres. Lleva allí 14 años.

Matthew Farrell, un padre de dos hijos, con 43 años de edad, dijo que lo que hace de San Patricio un lugar especial, son las homilías del P. Reilly, centradas en un mensaje contrario al mundo y que desafían a los fieles a ser santos.

“Él dice las cosas como son”, dijo Farrell al National Catholic Register. “Me desafía en áreas en las que necesito ser desafiado. Escucho lo que necesito escuchar cada semana, no lo que quiero escuchar. Se preocupa profundamente por el crecimiento espiritual de los feligreses. Además, ¡la iglesia está llena todas las semanas, con muchas familias jóvenes y todos cantan!”.

Un imán para las familias jóvenes

El catolicismo en el noreste ha estado en declive durante décadas, y el estado natal del P. Reilly, Connecticut, no ha sido una excepción. El último estudio de Pew sobre la afiliación religiosa en el país mostró una disminución de los católicos en el noreste del 36 % en 2009 al 27 % en 2019. Las historias de cierres y fusiones de iglesias debido al envejecimiento de los feligreses y la desafiliación han sido rampantes desde entonces.

Y, sin embargo, la asistencia a la iglesia San Patricio, particularmente entre las familias jóvenes con niños pequeños, está en auge.

Todas las señales indican un crecimiento continuo. Solo en 2024, la parroquia de la pequeña ciudad celebró más de 60 bautismos y 30 estudiantes postularon para ser monaguillos.

De vuelta a lo básico

A pesar del cambio de atender un bar a cuidar un rebaño, el P. Reilly ha mantenido su hábito de poner orden en el caos, incluso si eso significa decir cosas que la gente no quiere oír. “Los quiero a todos”, repite a menudo durante sus homilías. “Así que necesito decirles lo que necesitan saber. De lo contrario, algún día tendré que responder por eso”.

En la parroquia se han instalado dos nuevas vidrieras en 2024 que se parecieran a las originales de 1870. En un lado se representa a una niña arrodillada ante un confesionario, mientras que Jesús está sentado escuchándola. La otra muestra a Cristo consagrando la Eucaristía en la Última Cena.

El P. Reilly eligió estas imágenes porque con frecuencia recuerda a los feligreses que la Confesión y la Eucaristía son “las dos alas que nos elevan al cielo”.

Para Faith Carpenter, una feligresa madre de seis niños, está claro que este mensaje es el responsable de atraer a tantas familias jóvenes de nuevo al seno de la Iglesia.

“Las filas para confesarse son cada vez más largas, así que sé que otros están empezando a escuchar el mensaje”, dijo. “Realmente hay algo especial en juego aquí, en esta pequeña parroquia”, afirmó.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en el National Catholic Register .