El Arzobispado del Cusco (Perú) lamentó y condenó el ataque contra el sacerdote administrador de la catedral local, quien fue golpeado por un sujeto que le dijo que quería confesarse con él. Ante la agresión, algunos fieles detuvieron al atacante y dieron aviso a la policía.

“Desde el Arzobispado del Cusco, lamentamos y condenamos la agresión física que sufrió Monseñor Israel Condorhuamán Estrada, Administrador de la Basílica Catedral del Cusco, por parte de un violento individuo”, señaló la institución en un comunicado el 7 de abril.

“Como Iglesia Cusqueña nos solidarizamos y le mostramos nuestra cercanía a Monseñor Israel Condorhuamán”, agrega el texto, que anima a vivir acorde a la Semana Santa, es decir, con “tolerancia religiosa, respeto de la fe”. Asimismo, hizo un llamado al pueblo en general “a tener un espíritu de paz, amor y unidad”.

El relato del sacerdote agredido en la catedral del Cusco

El 7 de abril, el sacerdote que suele celebrar Misa a las 7 y 8 de la mañana, compartió un pronunciamiento en el que relató lo ocurrido alrededor de las 7:55, hora en la que suele confesar y bendecir a los fieles.

Monseñor Israel Condorhuamán Estrada, Administrador de la Basílica Catedral del Cusco.en un evento en 2024. Crédito: Arzobispado del Cusco.

“Un joven, a quien no conozco, me pidió confesarlo ansiosamente, manifestando que alguien le había sugerido confesarse conmigo”, contó el sacerdote.

Mons. Condorhuamán refirió que “en la ‘supuesta confesión’ el joven me dijo que su hermano era amigo del Santo Padre y que tenía una foto con él, que son gente pudiente y eran dueños de una Inteligencia Artificial ‘X’ y que iba a visitar a su padre en Machu Picchu”.

“Al no escuchar ningún pecado de parte del joven, le dije: ‘hermano, esto es un confesionario para confesar pecados y ser absueltos, usted no me ha dicho ningún pecado hasta el momento. ¿Qué es lo que desea?’”, prosiguió el sacerdote.

La pregunta enfureció al joven quien comenzó a gritarle “palabras soeces”; y al pedirle que se retire, comenzó a golpearlo. “Los fieles, al oír los gritos del sujeto, ingresaron a la sacristía y detuvieron al agresor para que cese sus actos”.

La intervención de la policía

El administrador de la catedral pudo celebrar la misa de las 8, mientras “la policía acudió a la sacristía para constatar los hechos”.

En su comunicado, el Arzobispado del Cusco precisó que, efectivamente, “las autoridades policiales ya vienen realizando las investigaciones y diligencias del caso”.

Según informa el diario La República, el sujeto fue llevado por la policía a la comisaría de Cusco para ser identificado, ya que no tenía su DNI, donde quedó detenido por agresión física.