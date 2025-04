Un sacerdote irlandés, cuyo brazo casi fue cercenado en el ataque de un joven de 16 años, ha perdonado públicamente a su agresor ante un tribunal de Dublín. El ataque ocurrió cuando el capellán de las Fuerzas de Defensa Irlandesas, P. Paul F. Murphy, regresaba a su cuartel tras haber nadado por la tarde.

Durante la declaración de la víctima del ataque, Murphy giró para mirar al adolescente, quien le dijo: "Lo siento".

Dirigiéndose directamente a su agresor durante la audiencia de sentencia, Murphy dijo: “Como hombre de fe, me dedico al perdón y te ofrezco a ti, joven acusado ante mí, el perdón que espero te ayude a convertirse en una mejor persona”.

Durante la audiencia penal en Dublín, Murphy abrazó a su atacante adolescente, cuyo ataque le dejó heridas físicas y psicológicas que le cambiaron la vida.

El ataque ocurrió el 15 de agosto de 2024, cuando el sacerdote regresaba a su cuartel en Renvyle tras haber vuelto de nadar. El agresor, de 16 años, cuyo nombre no se pudo revelar por razones legales, se acercó a su vehículo y, cuando Murphy bajó la ventanilla, el adolescente lo apuñaló repetidamente con un cuchillo, mientras el sacerdote herido conducía. El agresor fue desarmado por miembros de las Fuerzas de Defensa en servicio, quienes dispararon tiros de advertencia.

“Considero un honor y un privilegio llevar esas cicatrices hasta el día de mi muerte”

En su declaración como víctima, el capellán dijo: “Si bien puedo recordar cada detalle sangriento, creo que el intento de asesinato duró sólo unos 90 segundos”.

Y continuó: “No vi ni escuché muchas noticias, ni leí mucho en Internet ni en los periódicos, pero una perspectiva que se ofreció fue que ‘el pobre sacerdote simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado’. Su Señoría, si no hubiera sido yo, habría sido otra persona, y estoy convencido, sin la menor duda, de que fui la persona indicada, en el lugar indicado y en el momento indicado. Esa noche estuvo llena de bendiciones”.

“De todos los miembros de nuestras Fuerzas de Defensa, yo era el más indicado para recibir el cuchillo esa noche. Siento que puedo contextualizar los sucesos del 15 de agosto en mi vida de una manera mucho más difícil para un joven soldado que empieza su vida adulta. Y doy gracias a Dios todos los días porque el cuchillo me atravesó la piel, y no el cuerpo de uno de mis compañeros. Considero un honor y un privilegio llevar esas cicatrices hasta el día de mi muerte”.

La “intercesión” de un sacerdote jesuita fallecido en la Primera Guerra Mundial

Al hacer referencia a la importancia de la festividad de la Asunción de María del 15 de agosto, Murphy dijo que sintió la intercesión de un capellán del ejército irlandés de la Primera Guerra Mundial.

“Esa noche también se conmemoraba el aniversario de la muerte del sacerdote jesuita irlandés Willie Doyle, capellán del ejército que murió en combate durante la Primera Guerra Mundial”, dijo. “Se están llevando a cabo investigaciones para determinar si el padre Doyle debería ser canonizado, y habíamos estado rezando por su intercesión en nuestra iglesia de la guarnición, a cien metros de donde fui atacado. Sentí su intercesión esa noche”.

“Probablemente nunca me sentiré completamente libre”

El Tribunal Penal Central de Dublín escuchó el testimonio de que el joven, que ahora tiene 17 años, apoyaba al grupo terrorista Estado Islámico o ISIS y se había radicalizado en Internet. Al ser interrogado, el agresor admitió el ataque premeditado. Sin embargo, pretendía atacar a cualquier miembro de las Fuerzas de Defensa de Irlanda; y Murphy no fue atacado por ser sacerdote. Afirmó que lo hizo para "protestar contra la labor de las Fuerzas de Defensa de Irlanda en Mali y todo lo relacionado con el islam".

Posteriormente, el joven se disculpó con Murphy y ambos se abrazaron y hablaron en privado en la audiencia judicial.

Murphy dijo que el incidente lo ha vuelto más vigilante y que está recibiendo terapia de un compañero sacerdote que también es psicoterapeuta. Su brazo izquierdo, que casi fue cercenado en el ataque, no funciona por completo.

“El ataque contra mí no fue personal, así que no me siento particularmente vulnerable, pero, con razón, no puedo descartar que vuelva a ocurrir. A veces, cuando un hombre fracasa en una misión, otro asume el mando, y, con eso en mente, probablemente nunca me sentiré completamente libre”, aseguró el sacerdote.

El trabajo cotidiano del P. Murphy: “Un sacerdote de gran reverencia”

El capellán principal de las Fuerzas de Defensa Irlandesas, P. Paschal Hanrahan, afirmó que Murphy participa en todos los aspectos del servicio a sus tropas. “Es un sacerdote muy práctico, trabajando con las tropas en todos los aspectos de sus vidas. Es un hombre de gran reverencia”, resaltó.

Como capellán del ejército, Murphy ha realizado numerosos viajes al extranjero durante la última década, incluso a Siria y Líbano para visitar a las tropas irlandesas, y también participa de manera importante en la organización de la participación de las Fuerzas de Defensa en la peregrinación militar internacional anual a Lourdes, Francia.

"Tendría una reputación increíble entre los ejércitos europeos debido a su participación en eso", dijo Hanrahan.

Murphy planea viajar pronto al Líbano con el Batallón 126 de Infantería.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.