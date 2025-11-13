El Papa León XIV recibió este jueves a Mons. Rolando Álvarez, Obispo de Matagalpa y Administrador Apostólico de Estelí en Nicaragua, quien está en el exilio forzoso tras ser deportado por la dictadura de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo en enero de 2024.

“El Santo Padre ha recibido esta mañana en audiencia a S.E. Mons. Rolando José Álvarez Lagos, Obispo de Matagalpa (Nicaragua)”, informó la Oficina de Prensa del Vaticano sin dar mayores detalles al respecto.

Una audiencia de esperanza y comunión eclesial

Desde Chicago, el P. Erick Díaz, sacerdote nicaragüense exiliado, dijo que el encuentro del Papa León XIV con el obispo Rolando Álvarez es “una audiencia de esperanza y comunión eclesial”, además de “un momento significativo para nuestra Iglesia nicaragüense, marcada por retos, fidelidad al Evangelio y esperanza en el Señor”.

Tras elevar sus oraciones “para que este acto sea fecundo y lleno del Espíritu”, el sacerdote escribió en Facebook: “‘Id por todo el mundo y proclamad el Evangelio a toda criatura’ (Mc 16,15). ¡Que el Señor siga caminando con nosotros!”.

“El Papa tiene clara la realidad de la Iglesia en Nicaragua y la situación del pueblo. No deja de ser un encuentro de mucha expectativa y de alegría”, indicó a ACI Prensa el P. Edwing Roman, vicario parroquial de Santa Agatha en Miami.

“Un león de la fe”

“Creo que hay un interés claro en escuchar la voz de la Iglesia perseguida, pero no silenciada. Creo que el Vaticano está interesado en saber más sobre Nicaragua y en devolver esa voz profética a Nicaragua y más allá, porque lo que está pasando en Nicaragua es icónico, no sólo merece atención sino un seguimiento claro”, dijo a ACI Prensa Arturo McFields, exembajador de Nicaragua ante la OEA.

“Creo que ha habido un cambio importante en los últimos meses, porque muchos obispos que no predicaban con frecuencia ahora lo están haciendo y muchos sacerdotes están hablando de lo que pasa en Nicaragua”, destacó.

“El Papa León es realmente un león de la fe y está interesado en el pueblo de Nicaragua, en su fe, que se ha fortalecido a pesar de la persecución. Entonces estas audiencias y encuentro demuestran este interés y ese deseo de responder a las plegarias del pueblo nicaragüense”, subrayó el exembajador.

“Hay que estar atentos porque se vienen tiempos mejores para la Iglesia: la fe del pueblo está ahí y las oraciones están siendo escuchadas, y lo más importante, respondidas”, concluyó.

El Papa León y Nicaragua

La audiencia de hoy del Papa León con Mons. Álvarez, se da luego que en agosto el Santo Padre recibiera a otros tres obispos nicaragüenses exiliados: Mons. Silvio Báez, Obispo Auxiliar de Managua; Mons. Isidoro Mora, Obispo de Siuna; y Mons. Carlos Enrique Herrera, Obispo de Jinotega y presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua.

Mons. Silvio Báez dijo entonces que con sus hermanos obispos y el Papa León XIV “hablamos largamente sobre Nicaragua y sobre la situación de la Iglesia en particular”.

La Iglesia Católica en Nicaragua sufre una feroz persecución por parte de la dictadura de Daniel Ortega y su esposa y copresidenta, Rosario Murillo, que se intensificó en 2018 con la represión de las protestas de la población.

El 2 de octubre, el Papa León XIV recibió una copia del informe Nicaragua: Una iglesia perseguida; de la investigadora Martha Patricia Molina, publicado en agosto y que denuncia la prohibición de más de 16.500 procesiones y actos de piedad, así como más de 1.000 ataques de la dictadura contra la Iglesia Católica.

Cuando se presentó el informe, Molina dijo a EWTN Noticias que las denuncias de los ataques podrían ser muchas más, pero eso no sucede porque “los laicos están aterrados” ante las amenazas de la dictadura y los sacerdotes católicos “tienen prohibido hacer cualquier denuncia”.

¿Quién es el obispo Rolando Álvarez?

Mons. Rolando Álvarez es un obispo nicaragüense, crítico del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que fue obligado a permanecer recluido en su casa episcopal desde inicios de agosto de 2022, junto a sacerdotes, seminaristas y un laico.

Dos semanas después, cuando casi se habían quedado sin alimentos, la policía irrumpió en la casa y se llevó secuestrado a Mons. Álvarez rumbo a Managua, capital del país.

En un cuestionado proceso, la dictadura lo condenó en febrero de 2023 a 26 años y cuatro meses de prisión, acusándolo de ser “traidor a la patria”. Desde entonces, fue recluido en la cárcel La Modelo, donde están los presos políticos.

Tras negarse a subir a un avión en el que la dictadura deportó a más de 200 presos políticos rumbo a Estados Unidos, Mons. Rolando Álvarez fue finalmente deportado a Roma en enero de 2024, tras la mediación del Vaticano, junto al Obispo de Siuna, Mons. Isidoro Mora; otros sacerdotes y seminaristas.

Por decisión del Papa Francisco, el Obispo Rolando Álvarez fue uno de los miembros del Sínodo de la Sinodalidad realizado en octubre de 2024 en el Vaticano.

En febrero de este año, el prelado concedió una entrevista a EWTN, en la que destacó, entre otras cosas, que cuando estuvo preso lo sostuvo la oración y que el Papa Francisco lo confirmó en su cargo de Obispo de Matagalpa y Administrador Apostólico de Estelí, pese a estar “en la diáspora”.