“Hoy los nicaragüenses hacemos historia nuevamente. No se olviden: ¡Dios está con nosotros y Dios está con Nicaragua!”, dijo Mons. Pedro Bismarck Chau, nuevo Obispo Auxiliar de Newark en Estados Unidos, en la Misa en la que recibió la consagración episcopal, convirtiéndose en el primer obispo del país norteamericano nacido en Nicaragua.

En medio de un gran ambiente de fiesta y ante una abarrotada Catedral del Sagrado Corazón en Newark, de la que fue rector desde el año 2020, Mons. Chau recibió la consagración episcopal por la imposición de manos de varios obispos, siendo el principal consagrante el Cardenal Joseph Tobin, Arzobispo de Newark.

Como parte de la celebración, Mons. Christoph Pierre, Nuncio Apostólico en Estados Unidos, leyó la carta en la que el Papa León XIV designa oficialmente obispo a Mons. Chau y lo alentó a dejarse fortalecer “por la gracia de este año jubilar para confiar en el don de la esperanza que no defrauda. Que Dios te siga bendiciendo y que bendiga al pueblo de Dios en esta arquidiócesis”.



El Buen Pastor da la vida por sus ovejas

En su homilía, en inglés y español, el Cardenal Tobin alentó al nuevo obispo a recordar que “ha sido llamado de entre el pueblo de Dios y para el pueblo de Dios. No para usted mismo, sino para las cosas que pertenecen a Dios. De hecho, episcopado es el nombre de un servicio, no de un honor, ya que un obispo debe esforzarse por servir en lugar de gobernar”.

“Según el mandamiento del Maestro, el que quiera ser grande entre ustedes que sea su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes, que sea esclavo de todos (...) Sé un fiel custodio dispensador de los misterios de Cristo. Siga siempre el ejemplo del Buen Pastor que conoce a sus ovejas y es conocido por ellas, y que no dudó en dar la vida por ellas”.

El cardenal recordó luego que “el Papa Francisco no se cansaba de repetir que hay tres aspectos en la cercanía de un obispo al pueblo que sirve: la cercanía a Dios, la primera tarea; la cercanía a los sacerdotes y diáconos de la Iglesia; y la cercanía al pueblo de Dios. No olvides tus raíces, no olvides a quienes te han transmitido la fe”.

¡Dios está con Nicaragua!

Al comienzo de su intervención y ya consagrado obispo, Mons. Chau agradeció a la comunidad de sordomudos en lenguaje de señas, recordando que durante 17 años han sido un gran apoyo y soporte en su ministerio, ofreciéndoles sus oraciones y concluyendo con un claro: “¡Los amo!”.

Hablando luego en español, se dirigió a su “querida comunidad hispana: gracias por la fe y devoción que poseen. Son un gran regalo de vida para la Iglesia en los Estados Unidos. Continúen, hermanos, siendo una Iglesia en salida buscando a las ovejas perdidas”.

“Quisiera reconocer también la presencia —continuó— esta tarde, de un grupo de personas aquí, de un país muy pequeño pero con un corazón grande y resiliente que grita con una frase que ningún otro país la tiene: ‘¿Quién causa tanta alegría? La concepción de María. ¡María de Nicaragua! ¡Nicaragua de María!”.

El prelado se dirigió a su familia, especialmente a su madre: “Gracias mamita linda por todo y tantos rosarios, tres, cuatro y cinco veces al día que rezas por mí. Los necesito, así que no dejes de rezar por mí esos rosarios. ¿Ok mami? Les quiero mucho, saben que les quiero de todo corazón”.

El ejemplo de la Virgen María

Mons. Chau dijo luego que espera “seguir el ejemplo de María, cuya fiesta de nacimiento celebramos hoy. ¡Feliz cumpleaños María! Ella confió en el plan de Dios aunque no sabía bien a qué estaba siendo llamada o donde la llevaría. Ella renunció a todos los sueños y aspiraciones que una joven tendría y puso la voluntad de Dios primero”.

“Humildemente les pido que me recuerden en sus oraciones al Señor y que pidan a la Virgen que me cuide y me acerque más a su Hijo Jesús, que pueda reflejar para ustedes, la imagen del Buen Pastor. ¡Gracias y que Dios los bendiga a todos!”, concluyó.

Las palabras de Mons. Silvio Báez

Mons. Silvio Báez, Obispo Auxiliar de Managua y exiliado desde 2019, dijo al final de la Misa que la consagración episcopal de Mons. Pedro Bismark Chau fue una “celebración histórica. El primer nicaragüense, nacido en Nicaragua, que es ordenado obispo en los Estados Unidos. Él fue bautizado y dio sus primeros pasos en la fe en Nicaragua”.

“Esto es un signo de la riqueza y de la fecundidad de la Iglesia de Nicaragua y un mensaje de esperanza para todo el pueblo de Dios de nuestro país. El hecho que Bismarck haya venido de Nicaragua y se haya establecido en los Estados Unidos muestra que es posible salir adelante a pesar de las dificultades que uno puede encontrar”, añadió.

Al ser preguntado sobre su encuentro con el Papa León XIV en el Vaticano en agosto, junto a otros dos obispos nicaragüenses en el exilio —Mons. Carlos Herrera y Mons. Isidoro Mora— el prelado dijo que “la entrevista con el Santo Padre fue un momento de gracia, un momento de esperanza al constatar cómo lleva a él a Nicaragua en el corazón y cómo la situación que vive el pueblo de Nicaragua en este momento”.

¿Quién es el primer obispo de Estados Unidos nacido en Nicaragua?

Pedro Bismarck Chau es el primer nicaragüense que ahora es Obispo en Estados Unidos. Nació el 28 de junio de 1967 en Managua, Nicaragua. Tiene 58 años. Estudió en la Universidad Seton Hall de South Orange, obteniendo el Bachillerato en Psicología.

Hizo sus estudios eclesiásticos en el Seminario de la Inmaculada Concepción de South Orange y más tarde obtuvo un Máster en Consejería por la Universidad de Seton Hall.

Fue ordenado sacerdote de la Arquidiócesis de Newark el 24 de mayo de 2008.

Ha sido vicario parroquial de Nuestra Señora del Monte Virgen en Garfield (2008-2012); director de vocaciones (2012-2016); responsable de la pastoral universitaria de la Universidad Rutgers y del Instituto Tecnológico de Nueva Jersey (2015-2020).

Ha sido también párroco de la Pro-Catedral de San Juan y San Patricio en Newark (2015-2020) y rector de la Catedral Basílica del Sagrado Corazón desde el año 2020.