El Papa León XIV recibió este sábado en el Vaticano al desterrado presidente de los obispos de Nicaragua, Mons. Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, quien fue expulsado del país centroamericano por la dictadura de Daniel Ortega en noviembre de 2024.

La Oficina de Prensa del Vaticano dio a conocer la información señalando que “el Santo Padre ha recibido esta mañana en audiencia a S.E. Mons. Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, O.F.M., Obispo de Jinotega (Nicaragua)”.

Como suele suceder con este tipo de audiencias, el Vaticano no ofreció mayores detalles sobre el encuentro.

Mons. Herrera Gutiérrez es presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua desde 2022 y en 2024, bajo la intensa persecución de la dictadura de Ortega y su esposa y copresidenta Rosario Murillo, fue expulsado del país tras criticar a un alcalde orteguista que interrumpió una Misa con música a alto volumen, frente a su catedral.

ACI Prensa pudo confirmar, días después de la expulsión del Obispo de Jinotega que, al ser franciscano, había sido acogido por una comunidad de franciscanos en Guatemala.

Nicaragua tiene nueve obispos y cuatro de ellos viven en el exilio: Además de Mons. Herrera los que fueron forzados a salir del país son Mons. Silvio Báez, Obispo Auxiliar de Managua; Mons. Rolando Álvarez, Obispo de Matagalpa y Administrador Apostólico de Estelí; y Mons. Isidoro Mora, Obispo de Siuna.

Además, entre los muchos embates perpetrados por la dictadura de Ortega y Murillo, en marzo de 2022 fue expulsado de Nicaragua el hasta entonces Nuncio Apostólico, Mons. Waldemar Stanislaw Sommertag. Eso suscitó el rompimiento de relaciones diplomáticas con la Santa Sede.

En marzo de 2023 el Papa Francisco criticó con dureza a Daniel Ortega, afirmando que debe padecer algún "desequilibrio" personal, y comparó su régimen con las “dictaduras groseras" de inicios del siglo XX.

“Creo que el Papa León va a ser un verdadero león, defensor, campeón de la fe del pueblo nicaragüense, con la fortaleza de un león y con la humildad de un cordero”, dijo a ACI Prensa en mayo de este año Arturo McFields Yescas, exembajador de Nicaragua ante la OEA y hoy exiliado por denunciar los excesos de la dictadura.

Si bien hasta ahora el Papa León XIV no se ha pronunciado públicamente sobre Nicaragua, McFields comentó que actualmente “hay mucha esperanza” porque pese a los ataques sin cuartel de la dictadura, “la fe sigue estando libre y sigue estando fortalecida en medio de la persecución”.

Uno de los últimos ataques del régimen ha sido la confiscación del emblemático colegio San José en Jinotepe, hecho calificado por Martha Patricia Molina, abogada e investigadora nicaragüense en el exilio, como “una infamia para la libertad religiosa”.

Molina es autora del informe Nicaragua: Una Iglesia perseguida, que en su última edición da cuenta de casi 1.000 ataques de la dictadura contra la Iglesia. Recientemente anunció que pronto dará a conocer la séptima edición del mismo.