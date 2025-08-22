El Cardenal Leopoldo Brenes, Arzobispo de Managua (Nicaragua), anima a los católicos a unirse este viernes 22 de agosto, desde las 10:00 a.m., a la Jornada de Oración por la Paz en el mundo junto al Papa León XIV.

“Mis buenos sacerdotes: En el marco de la fiesta de la Virgen María, Reina de la Paz, el Papa León XIV nos convoca para este viernes 22 de agosto a una jornada de oración y ayuno por la paz, pidiendo a la Virgen interceda para que la paz, el perdón y la reconciliación sean una realidad en el mundo y en nuestras vidas”, escribió el purpurado en un comunicado publicado por la Arquidiócesis de Managua en Facebook.

Por ese motivo, el cardenal alentó a los sacerdotes a “organizar en nuestras sedes parroquiales y capillas, momentos en que nuestros fieles junto a nosotros vivamos la acción solicitada por el Papa León”.

En ese sentido y “en atención al llamado del Santo Padre León”, en la Catedral Metropolitana de Managua “se realizará la jornada de oración a partir de las 10:00 am.”, indica una publicación de la principal iglesia de la capital de Nicaragua.

La jornada, precisa la catedral en Facebook, concluirá “con la celebración de la Santa Misa que presidirá el Sr. Cardenal Leopoldo Brenes a las 12:00 m en la Capilla del Santísimo Sacramento”.

La persecución de la dictadura contra la Iglesia Católica en Nicaragua

Desde el año 2018, la dictadura de Daniel Ortega y su esposa y copresidenta, Rosario Murillo, han intensificado la persecución contra la Iglesia Católica, con el seguimiento y acoso constante contra los sacerdotes, que incluso tienen que mostrar sus teléfonos celulares a los agentes que los vigilan, también en sus iglesias.

Uno de los últimos ataques del régimen ha sido la confiscación del emblemático colegio San José en Jinotepe, hecho calificado por Martha Patricia Molina, abogada e investigadora nicaragüense en el exilio, como “una infamia para la libertad religiosa”.

Molina es autora del informe Nicaragua: Una Iglesia perseguida, que en su última edición da cuenta de casi1.000 ataques de la dictadura contra la Iglesia. Recientemente anunció que pronto dará a conocer la séptima edición del mismo.