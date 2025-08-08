En una nueva arremetida contra la libertad religiosa, la libertad de expresión y los derechos humanos, la dictadura de Nicaragua habría detenido al menos a 11 personas en el país, incluidos varios cristianos evangélicos, como el pastor de la iglesia protestante La Roca, Rudy Palacios Vargas.

En un comunicado publicado el 6 de agosto, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU señaló que el 17 de julio fueron detenidos, en Jinotepe, Palacios Vargas con su hermana Jessica, Pedro López, Armando Bermúdez Mojica y María Lara Rojas, “quienes también pertenecían a iglesias evangélicas”.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

“Estas personas se encontrarían actualmente en situación de desaparición forzada. Desde el mes de julio, al menos 11 personas habrían sido detenidas arbitrariamente presuntamente por ser consideradas opositoras políticas. En algunos casos se desconocería su paradero”, añade el texto del organismo de las Naciones Unidas.

El comunicado también señala que en total y “a la fecha, al menos 54 personas (47 hombres y 7 mujeres) estarían detenidos arbitrariamente en Nicaragua. Además, 15 de estas personas se encontrarían en situación de desaparición forzada”.

Por su parte, la organización Christian Solidarity Worldwide (CSW) indicó que los detenidos el 17 de julio incluyen a otras tres personas: Arely Palacios Vargas, también hermana del pastor Rudy; y Mauricio Alonso Prieto (padre) y Mauricio Alonso Prieto (hijo).

Esta organización explica además que “el pastor Palacios Vargas ha sido un crítico abierto del gobierno desde las protestas de 2018, cuando condenó la violencia gubernamental contra los manifestantes, la mayoría estudiantes”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

El pastor huyó ese año de Nicaragua tras recibir amenazas de muerte y “dos días después, al menos tres miembros de su iglesia fueron asesinados por las fuerzas de seguridad y paramilitares”.

“En 2019, la Asociación de Iglesias La Roca de Nicaragua, que mantenía seis sucursales en Carazo y otros departamentos de la costa del Pacífico, fue despojada arbitrariamente de su personería jurídica”, añade CSW.

“Tras ser diagnosticado con cáncer, el pastor Palacios Vargas regresó a Nicaragua en diciembre de 2020. Desde enero de 2021 estaba bajo estrecha supervisión policial, lo que equivale esencialmente a arresto domiciliario”, indica la organización cristiana.

La persecución contra los cristianos en Nicaragua

Otro caso de persecución del gobierno de Nicaragua contra líderes cristianos se dio en 2024, cuando el régimen condenó a prisión a 11 líderes cristianos de la iglesia Puerta de la Montaña, a la que antes le permitía realizar eventos masivos en lugares como Managua.

“Instamos al Gobierno de Nicaragua a proceder con la liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos, a informar a sus familiares sobre su paradero, y a garantizar el acceso a una atención médica adecuada”, señaló el comunicado del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.

La investigadora y abogada nicaragüense en el exilio, Martha Patricia Molina, es autora del informe: Nicaragua, una Iglesia perseguida, que en su última edición da cuenta de casi 1.000 ataques de la dictadura de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo contra la Iglesia Católica.

En junio de este 2025, ACI Prensa entrevistó a un sacerdote nicaragüense en el exilio, que prefirió mantenerse en el anonimato para protegerse a él y a su familia ante posibles represalias. El presbítero compartió su experiencia de vivir lejos de su tierra natal y detalla cómo la Iglesia Católica sobrevive en medio de una persecución sistemática y creciente.

El sacerdote expresó su esperanza en que el Papa León XIV pueda “ayudar mucho” para mejorar la tensa relación entre la Iglesia y el Estado en el país centroamericano; y reveló la realidad de un pueblo bajo vigilancia constante, donde el miedo y la represión son parte del día a día.