El Papa León XIV convocó una jornada de ayuno y oración por la paz que se celebrará el próximo viernes 22 de agosto, coincidiendo con la fiesta litúrgica de Santa María Reina.

Así lo expresó este miércoles 20 de agosto durante su saludo a los peregrinos de lengua italiana al concluir la catequesis de la audiencia general, recordando que la Virgen, además de Reina, es “también invocada como Reina de la Paz”.

“Mientras la tierra continúa siendo herida por las guerras en Tierra Santa, Ucrania y muchas otras regiones del mundo, invito a todos los fieles a vivir una jornada, la del 22 de agosto, con ayuno y oración, pidiendo al Señor que nos conceda paz y justicia y que seque las lágrima de quienes sufren a causa de los conflictos armados en curso”, expresó el Pontífice.

“Pedimos a María Reina de la Paz que interceda por los pueblos, para que puedan alcanzar el camino y la vía de la paz”, exhortó el Papa.

El martes por la noche, en Castel Gandolfo, León XIV se mostró esperanzado respecto de una solución para la crisis de la guerra en Ucrania, si bien condicionó su sentir a la necesidad de que “hay que trabajar mucho, rezar mucho”.