20 de agosto de 2025
El Papa León XIV se expresó con esperanza respecto al fin de la guerra en Ucrania y animó a trabajar y rezar mucho para que las negociaciones de paz fructifiquen al término de la jornada de este martes en Castel Gandolfo. 

Según detalla Vatican News, antes de regresar al Vaticano después de haber visitado por la mañana el Santuario de Nuestra Señora de Mentorella, Madre de las Gracias, el Pontífice respondió a los periodistas que aguardaban a las puertas de Castel Gandolfo por el conflicto en el corazón de Europa: “Hay esperanza, pero todavía tenemos que trabajar mucho, rezar mucho, y buscar realmente el camino a seguir, para encontrar la paz".

Además, añadió, sobre posibles conversaciones con algunos líderes mundiales, “que ‘alguien’ le escucha ‘continuamente’” al tiempo que reiteró: "Rezamos y buscamos caminos para avanzar".

León XIV realizó estas declaraciones pasadas las nueve de la noche, hora local, tras saludar a centenares de peregrinos congregados en la calle, algunos d elos cuales pudieron departir con el Pontífice brevemente.

Primeros 100 días, “una bendición de Dios”

Preguntado también por sus primeros 100 días como Obispo de Roma y sucesor de San Pedro, el Pontífice expresó con sencillez que han sido “una bendición de Dios”.

"Recibo tanto, creo tanto en las gracias del Señor y agradezco tanto esta acogida que he recibido, os doy las gracias a todos", concluyó antes de emprender el cambio de retorno al Vaticano. 

Antes el Papa León XIV no desaprovechó la oportunidad para agradecer la posibilidad de disfrutar de Castel Gandolfo, a donde espera retornar pronto: "Estar aquí es una gracia, estoy muy contento con la acogida de la gente".

Nacido en 1980, soy un esposo y padre de familia español y periodista con más de 20 años de experiencia en medios impresos y digitales, especializado en información sociopolítica y religiosa. He trabajado más de 10 años en defensa de los derechos humanos y tengo acreditaciones en Periodismo y Comunicación Integral. Desde julio de 2022, soy corresponsal de ACI Prensa y EWTN Noticias en España, cubriendo eventos internacionales de la Iglesia Católica.