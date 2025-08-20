El Papa León XIV se expresó con esperanza respecto al fin de la guerra en Ucrania y animó a trabajar y rezar mucho para que las negociaciones de paz fructifiquen al término de la jornada de este martes en Castel Gandolfo.

Según detalla Vatican News , antes de regresar al Vaticano después de haber visitado por la mañana el Santuario de Nuestra Señora de Mentorella, Madre de las Gracias, el Pontífice respondió a los periodistas que aguardaban a las puertas de Castel Gandolfo por el conflicto en el corazón de Europa: “Hay esperanza, pero todavía tenemos que trabajar mucho, rezar mucho, y buscar realmente el camino a seguir, para encontrar la paz".

Además, añadió, sobre posibles conversaciones con algunos líderes mundiales, “que ‘alguien’ le escucha ‘continuamente’” al tiempo que reiteró: "Rezamos y buscamos caminos para avanzar".

León XIV realizó estas declaraciones pasadas las nueve de la noche, hora local, tras saludar a centenares de peregrinos congregados en la calle, algunos d elos cuales pudieron departir con el Pontífice brevemente.

Primeros 100 días, “una bendición de Dios”

Preguntado también por sus primeros 100 días como Obispo de Roma y sucesor de San Pedro, el Pontífice expresó con sencillez que han sido “una bendición de Dios”.

"Recibo tanto, creo tanto en las gracias del Señor y agradezco tanto esta acogida que he recibido, os doy las gracias a todos", concluyó antes de emprender el cambio de retorno al Vaticano.

Antes el Papa León XIV no desaprovechó la oportunidad para agradecer la posibilidad de disfrutar de Castel Gandolfo, a donde espera retornar pronto: "Estar aquí es una gracia, estoy muy contento con la acogida de la gente".