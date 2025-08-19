El hermano del Papa León XIV, John Prevost, concedió una entrevista a un medio de Chicago en la que compartió varios aspectos de la vida cotidiana del Pontífice, desde su relación familiar hasta sus gustos personales y espirituales.

John Prevost, de 70 años y jubilado como director de escuela secundaria, mantiene una comunicación frecuente con el Santo Padre. De hecho, según contó, ambos siguen hablando todos los días y hasta comparten juegos en línea como Wordle y Words With Friends.

A continuación, algunos de los detalles más llamativos que compartió sobre la vida del Papa:

1. Hablan todos los días

John Prevost contó a NBC que todavía habla diariamente por teléfono con su hermano, el Papa León XIV, e incluso siguen jugando juntos a Wordle y Words With Friends.

“Ahora suelo preguntarle: ‘¿A qué persona famosa conociste hoy?’, porque siempre está con audiencias”, relató.

No han perdido las bromas de hermanos.

Cuando le preguntaron si lo saluda con un “Hola, Bob” o “Hola, Papa”, John dijo que suelen bromear con eso. A veces le dice en tono de juego: “¿Es Su Santidad?”, a lo que el Pontífice responde: “Sí, hijo mío, ¿en qué puedo ayudarte?”.

2. El Papa disfruta ir a Castel Gandolfo

El Santo Padre ha retomado la tradición de descansar en la residencia de verano cerca de Roma, algo que no se hacía desde el pontificado de Benedicto XVI.

“Quiere hacerlo algo permanente. Ha pasado allí dos semanas, ya ha vuelto otra vez y planea hacerlo más seguido, porque es un lugar relajante y alejado de la multitud. Allí realmente puede descansar, y no tiene que estar vestido todo el tiempo con el atuendo papal”, explicó su hermano.

3. El Papa parece estar aprovechando la piscina y las canchas de tenis

Prevost no afirmó explícitamente que su hermano juegue tenis o nade con frecuencia, pero sí confirmó que “hace uso” de esas instalaciones en Castel Gandolfo.

4. El Papa extraña conducir

Según John, el Pontífice no tiene preferencia por playa o montaña mientras pueda manejar un auto: “Conducir para él es totalmente relajante”.

En el pasado, cuando se reunían, John siempre dejaba que su hermano menor manejara, “porque si no, me criticaba mi forma de conducir”. Hoy, el no poder hacerlo más “le molesta”, añadió.

5. Sí comió aquella pizza en público

Cuando un fiel le regaló una pizza de Aurelia’s, una de sus pizzerías favoritas de Chicago, el Papa se bajó del papamóvil, la aceptó y se la comió toda. Era de salchicha.

“Se la llevaron sus guardias para asegurarse de que fuera segura, la recalentó y se la comió completa”, contó su hermano.

¿Su sabor preferido de pizza? Pepperoni.

6. Tuvo una infancia como la de cualquier niño

John recordó que de pequeños “hacíamos lo que hacían todos los niños: salir a jugar, andar en bicicleta, jugar béisbol, cuatro esquinas, todo eso con los chicos del barrio”. Sin embargo, su madre no les permitía salir a pedir dulces en Halloween: “Ella pensaba que era mendigar”, dijo.

7. Fue muy cercano al Papa Francisco

John afirmó que su hermano León XIV fue “muy cercano” al Papa Francisco y que ambos “eran muy buenos amigos”.

8. Hizo una promesa de volver a Chicago

Consultado sobre si el Papa planea regresar a su ciudad natal, Prevost respondió que “todo es posible”. Sin embargo, aseguró que hay una ocasión en que volverá con certeza: “La única cosa segura es que vendrá a mi funeral”.

Según John, cuando le planteó esto a su hermano, el Papa le respondió con humor: “Quizás tengan que mantener el cuerpo en hielo un tiempo, pero llegaré”.

9. Su dulce favorito no es el que uno esperaría

Cuando le preguntaron qué piensa llevarle a Roma en octubre, Prevost respondió: “ Peeps ”.

“Ese es su dulce favorito en el mundo”, aseguró.

10. Es el miembro de la familia que repara todo

En casa, solían dejarle las reparaciones más complicadas a su hermano menor.

“Yo solía decir: ‘Esto lo guardo para cuando Rob venga, porque él se encargará’.

Cualquier cosa que requiriera una escalera, yo no lo hacía, pero él sí”, recordó.

11. Le gustan las películas optimistas

John contó que su hermano disfruta las películas entretenidas y con un final positivo.

12. Aficionado a las novelas de thriller legal

Antes de ser Papa, solía leer thrillers legales, especialmente los de John Grisham.

13. Le pidió a su hermano que tenga cuidado en las entrevistas

Prevost estuvo acompañado durante la entrevista por el fraile agustino Ray Flores.

Cuando le preguntaron si el Papa le pide que sea prudente con sus declaraciones, respondió: “Sí, absolutamente. Por eso este caballero está aquí”.

14. El Papa está rezando por el mundo

Finalmente, John aseguró: “Creo que la gente no sabe que él se está tomando esto muy en serio. Puede que no lo parezca cuando lo ven disfrutando, pero en realidad lleva una gran carga sobre sus hombros y está rezando por el mundo”.

