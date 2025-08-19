El Papa León XIV realizó una visita privada la mañana del martes 19 de agosto al Santuario de Nuestra Señora de Mentorella, Madre de las Gracias, cerca de Roma, remarcando su devoción a la Santísima Virgen María.

Este santuario, lugar de peregrinación favorito del Papa San Juan Pablo II y cercano al pintoresco pueblo montañoso de Capranica Prenestina, es el cuarto santuario mariano que el Santo Padre ha visitado desde su elección el 8 de mayo.

El Vaticano informó en un breve comunicado que, tras visitar y rezar en el santuario, León XIV pasó un tiempo con la Congregación polaca de los Resurreccionistas, que administra el santuario, antes de regresar a Castel Gandolfo.

Situado en la cima de una pequeña montaña con vistas a un vasto valle y panorámicas impresionantes, el Santuario de Nuestra Señora de la Gracia en Mentorella se dice que fue fundado en el siglo IV por Constantino, quien quiso conmemorar el lugar de la conversión de San Eustaquio. El Papa Silvestre I lo consagró alrededor del año 335, y en el siglo VI las tierras fueron entregadas a los monjes benedictinos del cercano Subiaco.

La pequeña iglesia del santuario, con su fachada a dos aguas y ventanas ojivales, data del siglo XIII; detrás de ella hay una gruta mística donde se dice que San Benito vivió por dos años. Durante su visita este martes, el Papa León XIV encendió una vela y rezó allí.

El santuario tal como se ve hoy fue desarrollado por el erudito jesuita P. Atanasio Kircher en el siglo XVII, quien creía que era una de las 12 abadías fundadas por San Benito. El Papa de entonces, Inocencio XIII, pidió que su corazón fuera enterrado allí.

La Congregación polaca de los Resurreccionistas ha cuidado del santuario desde 1857.

Este santuario fue el primero que visitó el Papa San Juan Pablo II tras su elección en 1978. Realizó varias peregrinaciones a Nuestra Señora de Mentorella durante su pontificado, usándolo como lugar de oración y reflexión personal. Durante sus visitas, solía apreciar un sendero de caminata que conduce al santuario, ahora conocido como el Sendero Wojtyla, que atraviesa un paisaje cautivador de pequeñas cascadas rodeadas de roca roja.

Benedicto XVI también visitó el lugar sagrado poco después de su elección en 2005, celebrando Misa allí exactamente 27 años después del primer viaje de Juan Pablo II.

El cuarto santuario mariano de León

Hasta ahora, el Papa León ha visitado otros tres santuarios marianos, el primero fue el Santuario de la Madre del Buen Consejo, administrado por los agustinos en Genazzano, a aproximadamente una hora en coche de Roma, el 10 de mayo, dos días después de su elección. Mientras estaba en Genazzano, dejó una nota escrita para la Virgen, expresando su devoción a Nuestra Señora del Buen Consejo y pidiéndole ayuda en su nueva misión.

También ha rezado ante el icono Salus Populi Romani en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma poco después de su elección —un lugar especial de devoción también para el Papa Francisco, quien está enterrado allí— y el 17 de agosto celebró Misa en el Santuario de Santa María de la Rotonda en Albano, cerca de su residencia de verano en Castel Gandolfo.

La visita de esta semana es, por tanto, el último ejemplo de la evidente devoción mariana del Papa León. Mariológos como el profesor Mark Miravalle de la Universidad Franciscana de Steubenville han señalado una clara devoción a María en el pontificado de León hasta ahora —en común con León XIII— así como posibles indicios providenciales, como su elección papal en la fiesta anterior de la Mediadora de Todas las Gracias.

El Papa se ha referido repetidamente a la Santísima Virgen en sus discursos y homilías como fuente de consuelo, esperanza y ayuda, particularmente para quienes enfrentan enfermedades y sufrimiento, alentando a los fieles a crecer en la devoción a Nuestra Señora.

Esta semana, el Vaticano reveló que el Santo Padre respondió en una revista a la carta de una madre que compartía algunas de sus luchas con la fe, invitándola a mantener a la Virgen María como un punto firme de referencia en medio de las dificultades.

En un discurso durante una peregrinación en 1978 al Santuario de Nuestra Señora de Mentorella, el Papa Juan Pablo II dijo que el lugar sagrado, “escondido entre los montes me atraía de modo especial”.

Al señalar que “la Madre de Cristo fue a la montaña a decir su Magnificat”, dijo que “este es un lugar donde el hombre se abre a Dios de forma especial. Un lugar donde —lejos de todo y al mismo tiempo cerca de la naturaleza— se habla confidencialmente con Dios mismo. Se siente en lo más hondo algo que es la llamada personal del hombre”.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en el National Catholic Register.