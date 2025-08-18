El exsecretario del Papa León XIV cuando era Obispo de Chiclayo (Perú), P. Jasson Sempertigue, aprecia “un cambio sustancial” tras su elección, ligado a la plena conciencia de su misión como sucesor de San Pedro.

En una breve entrevista concedida al rotativo español ABC , el P. Sempertigue, que recibió el orden presbiteral de manos del entonces Obispo Francis Prevost en 2015 y secretario suyo entre 2016 y 2019, comparte sus impresiones sobre el inicio del Pontificado.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

A su juicio, “desde su elección como Papa, se ha operado en él un cambio sustancial” que se hace patente en su cambio de nombre: “Ya no es Robert Prevost, ahora es el Papa León XIV, es Pedro”.

Al encontrarse con él en Roma, reconoce, “tengo la conciencia plena de saludar a Pedro” y, al mismo tiempo, “en la persona del Papa veo a un padre que conozco y me conoce. Podría decir que todo ha cambiado, pero, a la vez, todo es idéntico”.

De las características del Pontífice que permanecen, destaca: “Es siempre el mismo: humilde, amable, siempre de buen humor, prudente; el padre y amigo al que he tenido la suerte de servir por algún tiempo”.

De su desempeño pastoral en Chiclayo, el P. Sempertigue subraya que tomaba “con mucha seriedad el pastoreo de su querida diócesis. Consultaba, discernía, rezaba, decidía. Creo que así hacía todas las cosas”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

De los primeros 100 días de pontificado, el presbítero peruano destaca de León XIV “lo bien que se le ve ante las cámaras, lo cómodo que se siente ante miles y miles de personas y la facilidad con la que conecta con todos”, no solo gracias a su capacidad políglota, sino también “por el modo de transmitir: las miradas, los gestos, los saludos, las bromas”.

En especial, el sacerdote se muestra especialmente contento de “escucharle cantar en la Liturgia y en el rezo del Ángelus” y verle “con una gran vitalidad”.

Por otro lado, el P. Sempertigue considera que el nuevo pontífice “intenta responder todo lo bien que puede a la llamada que Dios le ha hecho”.

“Considero que es consciente de que es ‘vicario’ de Cristo, y que le corresponde escuchar y obedecer al Señor. Le veo consciente de esto. Siento personalmente que todo el tiempo está tratando de escuchar a Cristo para actuar obedeciendo a su santa voluntad”, concluye.