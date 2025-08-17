Recordar que en cada ser humano encontramos la presencia misma de Dios, fue la invitación que hizo este domingo el Papa León XIV antes de compartir el almuerzo con personas necesitadas, refugiados y miembros de la Cáritas de Albano (Italia).

El encuentro tuvo lugar en los Jardines de las Villas Pontificias de Castel Gandolfo, luego de la visita que el Pontífice hizo esta mañana a la localidad de Albano, donde celebró una Misa en el Santuario de Santa Maria della Rotonda.

En su saludo a los asistentes, el Pontífice destacó el lugar donde tuvo lugar el almuerzo: el Borgo Laudato sí, “que nos hacer recordar la belleza de la naturaleza, de la creación”.

Esto, añadió, “nos hace pensar también que la criatura más bella es aquella creada a semejanza, a imagen de Dios, que somos todos nosotros”.

“Y cada uno de nosotros, en este sentido, representa esa imagen de Dios, y cuán importante es recordar siempre que encontramos esta misma presencia de Dios en cada uno de nosotros. Y así, también, estar reunidos aquí esta tarde, en este almuerzo, es vivir juntos con Dios, en esta comunión, en esta hermandad”, afirmó.

Al almuerzo asistieron más de 100 invitados, entre pobres asistidos por la Cáritas de Albano, residentes de los centros de acogida y casas de familia, personas sin hogar y usuarios de los centros de escucha. Ante ellos, el Papa recordó la importancia de compartir “ese gesto tan significativo para todos nosotros: partir el pan, partir el pan juntos, el gesto con el que reconocemos a Jesucristo entre los suyos”.

El almuerzo fue organizado por la Diócesis de Albano en colaboración con el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.