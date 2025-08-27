Mons. Silvio Báez, Obispo Auxiliar de Managua y en el exilio desde 2019, reveló que el Papa León XIV lo recibió en audiencia privada junto con otros dos prelados de Nicaragua, también exiliados, en el Vaticano.

“El Santo Padre, León XIV, me recibió en audiencia privada el sábado 23 de agosto, junto a Mons. Herrera y Mons. Mora”, informó el prelado en su cuenta de X.

En redes sociales diversos usuarios publicaron fotos del encuentro, en donde, además de los obispos aparece Fray Emilio José Martínez González, profesor del Pontificio Instituto de Espiritualidad Teresianum de Roma, carmelita como Mons. Báez.

Celebramos que el Papa León XIV haya recibido a Mons. Herrera, Mons. Báez y Mons. Mora, obispos desterrados por la dictadura. Su testimonio confirma que la verdadera Iglesia de Cristo acompaña al pueblo nicaragüense y sostiene su fe en la justicia y la libertad. pic.twitter.com/QunKXU3YoS — AUN (@AUNNicaragua) August 25, 2025



Nicaragua tiene nueve obispos y cuatro de ellos viven en el exilio: Además de Mons. Silvio Báez, los que fueron forzados por la dictadura de Daniel Ortega a salir del país son: Mons. Rolando Álvarez, Obispo de Matagalpa y Administrador Apostólico de Estelí; Mons. Isidoro Mora, Obispo de Siuna; y Mons. Carlos Enrique Herrera, Obispo de Jinotega y presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua.

El 23 de agosto, la Oficina de Prensa del Vaticano informó solamente del encuentro de Mons. Herrera con el Santo Padre, sin dar mayores detalles.

Mons. Silvio Báez dijo en X que con sus hermanos obispos y el Papa León XIV “hablamos largamente sobre Nicaragua y sobre la situación de la Iglesia en particular”.

“Me animó a seguir adelante con mi ministerio episcopal y me confirmó como Obispo Auxiliar de Managua. Agradezco de corazón su acogida tan fraterna y sus palabras tan esperanzadoras”, precisó el prelado que reside actualmente en Estados Unidos.

ACI Prensa se contactó con Matteo Bruni, director de la Oficina de Prensa del Vaticano, para preguntar por qué sólo se informó del encuentro del Papa con Mons. Herrera, y para consultar por qué el obispo Rolando Álvarez, exiliado en Roma, no habría participado del encuentro. Hasta la publicación de esta nota no se ha recibido una respuesta.

En junio de este año, un sacerdote nicaragüense que vive en el exilio accedió a hablar con ACI Prensa bajo la condición de mantener su identidad en el anonimato, buscando protegerse a sí mismo y a su familia de posibles represalias del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El sacerdote destacó que el Papa León XIV, cuando vicepresidente del episcopado en el Perú, señaló en una carta en 2022, “las graves situaciones que se estaban viviendo en Nicaragua, y el apoyo que daba en su momento a Monseñor Rolando Álvarez. Creo que siempre hay posibilidad para el cambio. La relación Iglesia-Estado actualmente es muy tensa, pero creo que el Papa León puede ayudar mucho”.