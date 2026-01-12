El Papa León XIV se reunió este lunes 12 en el Vaticano con la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, en una audiencia que no figuraba inicialmente en el programa oficial del día.

El encuentro fue añadido a la agenda del Pontífice en el boletín informativo de la Santa Sede de las 12:00 horas. Por el momento, el Vaticano no ha difundido detalles sobre el contenido de la conversación, como es habitual en este tipo de audiencias de carácter reservado.

Machado, una de las principales figuras de la oposición venezolana, ha sido una voz destacada en la denuncia de la crisis institucional, económica y humanitaria que atraviesa el país.

Sin embargo, tras la captura de Nicolás Maduro en la madrugada del sábado 3 de enero por parte de Estados Unidos, el presidente Donald Trump calibró sus opciones y por el momento ha dejado a María Corina Machado fuera del futuro político del país.

Está previsto que esta semana la política venezolana que recibió el Nobel de la Paz en diciembre, mantenga una reunión personal con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según ha confirmado la Casa Blanca.

El expresidente de Venezuela está encarcelado en una prisión de Nueva York tras haber comparecido ante un juez federal, acusado de diversos cargos vinculados al narcotráfico y el terrorismo. Asimismo, Delcy Rodríguez ha asumido la presidencia interina del país.

Tras el operativo militar estadounidense que terminó con el arresto de Maduro, el Papa se ha pronunciado en dos ocasiones sobre la situación de Venezuela.

Al día siguiente, durante el ángelus, León XIV reclamó que se respetase plenamente la “soberanía” nacional del país.

“Con el corazón lleno de preocupación sigo la evolución de la situación en Venezuela”, afirmó el Pontífice, subrayando que “el bien del amado pueblo venezolano debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración”.

El Pontífice insistió en la necesidad de “superar la violencia” y llamó a “emprender caminos de justicia y de paz, garantizando la soberanía del país”.

El Santo Padre señaló la importancia de “asegurar el Estado de derecho inscrito en la Constitución” y de “respetar los derechos humanos y civiles de cada uno y de todos”.

También instó a trabajar de manera conjunta para “construir un futuro sereno de colaboración, de estabilidad y de concordia” y enfatizó que este esfuerzo debe realizarse “con especial atención a los más pobres, que sufren a causa de la difícil situación económica”.

En el tradicional discurso que dirigió al cuerpo diplomático acreditado en la Santa Sede el pasado viernes 9 de enero, el Santo Padre reiteró su llamado a que se respete “la voluntad del pueblo venezolano” y se trabaje “por la protección de los derechos humanos y civiles de todos y por la construcción de un futuro de estabilidad y concordia”.

Así, pidió que “se busquen soluciones políticas pacíficas a la situación actual, teniendo presente el bien común de los pueblos y no la defensa de intereses partidistas”.

Para ello, el Papa alentó a inspirarse “en el ejemplo de dos de sus hijos, a quienes tuve la alegría de canonizar el pasado mes de octubre, José Gregorio Hernández y la hermana Carmen Rendiles”, los dos primeros santos de Venezuela.

“De este modo, se podrá construir una sociedad fundada en la justicia, la verdad, la libertad y la fraternidad, y así salir de la grave crisis que aflige al país desde hace muchos años”, añadió.

El Papa denunció además que parte de la crisis reside en el tráfico de drogas, un flagelo que alentó a combatir, al tiempo que se invierte más en el “desarrollo humano, educación y creación de oportunidades de empleo para personas que, en muchos casos, se ven envueltas en el mundo de las drogas sin saberlo”.

León XIV mantuvo este lunes una intensa jornada de audiencias en el Palacio Apostólico. Además de Corina Machado, entre los encuentros del día figuraron la reunión con el presidente de Comunión y Liberación, Davide Prosperi, uno de los movimientos eclesiales de laicos surgidos tras el Concilio Vaticano II y con el comisario de la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos, Philippe Lazzarini.