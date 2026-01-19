Victoria Cardiel

19 de enero de 2026
El Papa León XIV se ha sumado a las oraciones de la Iglesia española por las víctimas del trágico accidente de tren sucedido en Adamuz, Córdoba (España) tras el descarrilamiento y choque de dos convoyes de alta velocidad. 

El accidente, del que hasta el momento se han certificado 39 muertos y 152 heridos, se produjo en torno a las 19:45 horas (hora local) del domingo 18 de enero, cuando tres vagones de uno de los trenes descarrilaron, chocando con el otro.  

A través de un telegrama firmado por el Secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, el Santo Padre se mostró “profundamente apenado” al conocer la “dolorosa noticia”, y ofreció “sufragios por el eterno descanso de los difuntos”.

En el mensaje dirigido a Mons. Luis Javier Argüello García, Arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, el Papa también transmite su cercanía a los familiares: “Su Santidad hace llegar su sentido pésame a los familiares de los fallecidos, junto con sus expresiones de consuelo, viva solicitud y deseos de pronto restablecimiento de los heridos”.

Además, el Pontífice alienta a los equipos de rescate a “perseverar en los esfuerzos de socorro y asistencia”. Finalmente, el Santo Padre “imparte a todos, por intercesión de Nuestra Señora del Pilar, la confortadora bendición apostólica, como signo de esperanza en el Señor resucitado”.



Victoria Cardiel es periodista especializada en temas de información social y religiosa. Desde el 2013, ha cubierto toda la actualidad del Vaticano para diversos medios, como la agencia de noticias española Europa Press, o el semanario de la Archidiócesis de Madrid, Alfa y Omega.