El Papa León XIV recibió este lunes en el Vaticano a una Delegación Ecuménica de Finlandia, a cuyos integrantes recordó que la esperanza cristiana “no conoce fin ni límite”.

La audiencia tuvo lugar este 19 de enero en el Palacio Apostólico del Vaticano, en el marco de la fiesta de San Enrique, misionero y mártir de Finlandia. En ella participaron el arzobispo Tapio Luoma, primado de la Iglesia Evangélica Luterana de Finlandia; el arzobispo Elia, líder de la Iglesia Ortodoxa de Finlandia y Mons. Raimo Goyarrola, el único obispo católico del país.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

El Santo Padre precisó que este encuentro tiene lugar al inicio de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que este año se celebra bajo el título “Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como fueron llamados a una sola esperanza de su vocación”.

Al inicio de su discurso, subrayó que la “misión esencial” de los cristianos, especialmente “en un tiempo en que las personas se ven a menudo tentadas por un sentimiento de desesperanza”, es “llevar la luz del Señor a los rincones más oscuros de nuestro mundo”.

En este contexto, resaltó que “nuestra esperanza cristiana no conoce fin ni límite”, y señaló que “alentados y fortalecidos por la gracia de Jesucristo, que es la misma encarnación de la esperanza para todos, somos llamados y enviados a dar testimonio de esta verdad salvadora con palabras edificantes y obras caritativas”.

A continuación, posó su mirada en lo que definió como “signos de esperanza” entre los cristianos de Finlandia, descrita como “un país modelo para el ecumenismo”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

En concreto, el Pontífice citó la declaración trilateral ortodoxa, luterana y católica local, que busca promover una “cultura de esperanza, dignidad y compasión”, afirmando conjuntamente que “el desarrollo de los cuidados paliativos y de la atención al final de la vida debe continuar”.

También nombró a la Conferencia de Obispos Católicos Nórdicos, que han reconocido el documento del Diálogo Nacional Católico-Luterano “Comunión en crecimiento”, calificándolo como un “valioso hito en el camino ecuménico”.

Por último, el Papa León XIV expresó su deseo de que los líderes cristianos del país “sean fortalecidos como portadores de esperanza”, por la intercesión de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y también de San Enrique.

La Iglesia Evangélica Luterana de Finlandia es la confesión religiosa mayoritaria del país, seguida por la Iglesia Ortodoxa Finlandesa. En una población de aproximadamente 5,5 millones de habitantes, Finlandia cuenta con alrededor de 20.000 católicos.

La Iglesia Católica en el país crece año tras año, no sólo por llegada de inmigrantes y refugiados, sino por el aumento de bautismos de niños y adultos y cada vez más incorporaciones de adultos de otras confesiones cristianas.