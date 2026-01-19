La Iglesia Católica ora y se moviliza ante el trágico accidente de tren sucedido en Adamuz, Córdoba (España) donde se ya han confirmado decenas de muertos tras el descarrilamiento y choque de dos convoyes de alta velocidad.

El accidente, del que hasta el momento se han certificado 39 muertos y 152 heridos, se produjo en torno a las 19:45 horas (hora local), cuando tres vagones de uno de los trenes descarrilaron, chocando con el otro.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

La colisión provocó que al menos dos vagones cayeran por un terraplén de unos 4 metros de desnivel. Unos 500 pasajeros viajaban en ambos trenes.

La parroquia de San Andrés, situada en la localidad de Adamuz, se convirtió desde primera hora en un lugar de acogida y atención a los afectados por la tragedia, según informó la Diócesis de Córdoba.

El espacio parroquial sirvió de refugio a algunos de los supervivientes, a los que se ofrecieron víveres y enseres de primera necesidad. El párroco, Rafael Prados, junto a un grupo de feligreses, han ofrecido comida, mantas y estufas a los afectados.

Comida, mantas y enseres de primera necesidad ofrecidos por la Iglesia Católica en Adamuz. Crédito: Diócesis de Córdoba (España).

Las más leídas 1 2 3 4 5

El Obispo de Córdoba, Mons. Jesús Fernández, llamó en la noche del domingo al sacerdote para obtener información y encomendar a las víctimas y los heridos para que “no dejen de percibir su auxilio, fortaleza y consuelo en este momento de incertidumbre y de dolor”.

A primera hora de la mañana del lunes, Mons. Fernández se ha desplazado al lugar del suceso, donde ha conocido de primera mano la tragedia poniendo a disposición los recursos de la Diócesis “para lo que sea necesario”, informó la diócesis.

“Es necesaria ayuda médica, pero también psicológica y espiritual, porque en estas situaciones hace falta sentir confianza y fe que nos ayude a ponernos en pie y seguir caminando”, subrayó el prelado.

Durante su estancia en Adamuz. Mons. Fernández visitó el pabellón municipal y el hogar del pensionista, donde los familiares están siendo atendidos por los servicios sanitarios de emergencia y Cruz Roja.

La solidaridad, lo único positivo

El párroco, por su parte, destacó que “la solidaridad que se ha despertado en el pueblo y en la ciudad, especialmente los sanitarios que han estado toda la noche atendiendo a los heridos y a sus familiares es lo único positivo en este grave acontecimiento”.

“La gente del pueblo trajo mantas, comida, agua, calefactores, leche y café caliente, por si tenían que pasar la noche aquí. Era angustioso ver cómo había que pedir con urgencia ambulancias porque la gente se desfallecía”, describió el presbítero.

“Los que estaban mejor de salud, fueron llevados por autobuses poco a poco a las tres de la mañana y otros, como dos chicas de Toledo, llegaron sus madres a por ellas, abrazadas entre el dolor, fue un momento que se te ponía los pelos de punta”, añadió.

También se han volcado con la situación los integrantes del Coro Romero “Virgen del Sol” cuya sede se habilitó como centro logístico para el reparto de alimentos y la preparación de bebidas calientes y bocadillos.

En declaraciones a ACI Prensa, la presidenta del Coro, Adoración Torralbo, señaló que la sede de set agrupación, como la de todas las asociaciones del pueblo se han mantenido abiertas toda la noche volcándose con los afectados: "Hemos dado todo lo que teníamos".

Afectados por el accidente de tren en Adamuz, ante el local del Coro Romero Virgen del Sol:. Crédito: Diócesis de Córdoba (España).

Mensajes de condolencia de los obispos

Desde la noche del domingo en España, han sido numerosos los mensajes de condolencia expresados por numerosos obispos y diócesis españolas, que han elevado oraciones por los difuntos y heridos y ofrecido su colaboración.

El primero en expresarse de forma pública fue el secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Mons. Francisco César García Magán, al filo de la media noche del domingo al lunes en España: “Consternado por el grave accidente de tren en Adamuz. Rezo por el eterno descanso de los fallecidos y por la pronta recuperación de los heridos. Me uno al dolor de sus familias. Pido para que encuentren en el Señor consuelo y fortaleza en estos momentos de tanto sufrimiento”.

Consternado por el grave accidente de tren en #Adamuz. Rezo por el eterno descanso de los fallecidos y por la pronta recuperación de los heridos.



Me uno al dolor de sus familias. Pido para que encuentren en el Señor consuelo y fortaleza en estos momentos de tanto sufrimiento. — Mons. Francisco César García Magán (@MonsGarciaMagan) January 18, 2026

En la mañana del lunes, la CEE publicó un mensaje de condolencias: "Al conocer el grave accidente ferroviario ocurrido en Ademuz (Córdoba) en la tarde de ayer, deseamos expresar a las familias de las víctimas nuestra condolencia y a todos los heridos deseamos una pronta recuperación. Nos unimos al dolor de las comunidades afectadas y de toda la sociedad y pedimos oración por todas las víctimas en las celebraciones de la comunidad cristiana".

"El Señor de la vida y de la paz conceda a las víctimas el don de la Vida y a sus familias esperanza y paz. A la Virgen dolorosa, cercana a todas las angustias, encomendamos a tantas personas que sufren", concluyen los prelados.

También han trasladado sus condolencias en las últimas horas el Arzobispo de Madrid, Cardenal José Cobo; el Arzobispo de Granada, Mons. José María Gil Tamayo; el Arzobispo de Sevilla, Mons. José Ángel Saiz Meneses; el Obispo de vitoria, Mons. Juan Carlos Elizalde; el Obispo de Orihuela-Alicante, Mons. José Ignacio Munilla, y el Obispo Emérito de Córdoba, Mons. Demetrio Fernández. Asimismo, se han publicado comunicados de la Diócesis de Plasencia, la Diócesis de Cartagena, o la Diócesis de León, entre otras.

ACTUALIZACIÓN: 19 de enero de 2024 a las 13:16 UTC+1