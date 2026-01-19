El Papa elogió la labor que ejercen los miembros de la Inspectoría de Seguridad Pública en en los alrededores de la Ciudad del Vaticano y aseguró que un entorno seguro “es de gran ayuda para la oración”.

Durante la audiencia que mantuvo este lunes 19 de enero con algunos de los miembros de este departamento especial de la Policía Estatal italiana, encargado de velar por la seguridad del Pontífice y el orden público, León XIV destacó la importancia de su trabajo en el desarrollo de eventos de gran envergadura, como el Jubileo de la Esperanza, durante el que más de 33 millones de peregrinos visitaron Roma, que el Papa clausuró el pasado 6 de enero.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

“Han debido gestionar filas interminables y multitudes numerosas, acompañar desplazamientos y mantener puestos de control, soportando tanto el buen como el mal tiempo y horarios exigentes”, les dijo el Pontífice, que también destacó su desempeño en otros actos multitudinarios como el cónclave o el funeral del Papa Francisco.

“En esos días intensos, que pusieron a prueba incluso sus fuerzas, supieron mantener el orden con espíritu de sacrificio, profesionalidad, flexibilidad y discreción”, afirmó.

“El orden y la seguridad son dones que cuestan sacrificio"

León XIV recordó que un entorno seguro contribuye directamente al bienestar espiritual de los fieles: “El orden y la seguridad son dones que cuestan sacrificio a quienes los garantizan, pero que contribuyen notablemente al bien de todos”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

“De hecho, un entorno seguro es de gran ayuda para la oración, y muchos visitantes pudieron experimentarlo gracias a ustedes”, dijo.

El Santo Padre concluyó citando a Benedicto XVI, quien trece años atrás manifestó su deseo de que la presencia policial sea “una garantía cada vez más válida de ese buen orden y tranquilidad, fundamentales para construir una vida social pacífica”, al tiempo que destacó que los policías “son signo de auténtica civilización”.









