El Papa León XIV nombró al presbítero español Rafael Vázquez nuevo consultor del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso, al inicio de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos.

Vázquez es director del secretariado de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe y de la Subcomisión Episcopal para las Relaciones Interconfesionales y el Diálogo Interreligioso.

Nacido en Marbella, en la Diócesis de Málaga (España), en 1978, fue ordenado sacerdote el 11 de septiembre de 2004. Doctor en Teología Dogmática por la Universidad Gregoriana de Roma, se ha desempeñado como vicedirector del Centro Superior de Estudios Teológicos y del Instituto Superior de Ciencias Religiosas en Málaga, delegado episcopal de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso en la misma diócesis, miembro del Patronato de la Fundación Lux Mundi y vicario parroquial de San Fernando.

En 2019 fue nombrado director del secretariado de la Subcomisión Episcopal para las Relaciones Interconfesionales y el Diálogo Interreligioso, en 2022 del secretariado de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe y en 2023 director de la Subcomisión Episcopal de Universidades y Cultura de la Conferencia Episcopal Española.

Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos

En su mensaje para la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que también está firmado por el P. Vázquez, como secretario, los obispos españoles invitan a vivir este momento con “un solo espíritu, una sola esperanza”.

Los prelados explican que estos días “expresan la condición peregrina del pueblo de Dios que ora con firme esperanza al Señor del tiempo para que nos conceda poder festejar juntos un día el don de la comunión plena”.

Mientras llega ese momento, animan a "contemplar los destellos de la luz de la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que podemos percibir en la realidad de nuestro país” en el que se han realizado diversos encuentros ecuménicos, especialmente inspirados en el 1700 aniversario del Concilio de Nicea a lo largo de 2025.

“Proclamar juntos la misma fe cristianos de distintas confesiones ha sido un gran signo de esperanza en medio de un mundo que no deja de caer en polarizaciones que obstaculizan la reconciliación”, subrayan los obispos españoles.

Por otro lado, los prelados de la CEE expresan que “nuestro mundo necesita el consuelo de la paz, que otorgó Jesucristo la tarde gloriosa de la resurrección a los discípulos temerosos; por eso, sentirnos llamados a esta noble causa de la unidad nos obliga a mirarnos entre nosotros como hermanos y sentirnos involucrados en la vocación a la unidad, para llevar la alegría del cenáculo a los hombres sedientos de paz”.

Por último, destacan los “resultados asombrosos” que está ofreciendo la Mesa de Diálogo Interconfesional constituida en septiembre de 2024 donde se produce un “acercamiento sincero” que está permitiendo alcanzar acuerdos en los que se muestra “una significativa concordancia en nuestra visión de los derechos de la persona humana y su incidencia civil, así como nuestro deseo común de servir a la sociedad a partir de nuestras profundas convicciones y creencias”.